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桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 09:20
機場捷運16日晚間發生系統異常，部分站點暫停營 運，期間有一列車受事故影響停在軌道上，車上約 120名乘客摸黑走軌道至A6泰山貴和站。（...

機場捷運16日晚間發生系統異常，部分站點暫停營 運，期間有一列車受事故影響停在軌道上，車上約 120名乘客摸黑走軌道至A6泰山貴和站。（...

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）機場捷運昨(16日)晚間發生系統異常，部分站點暫停營運，緊急搶修後恢復供電並調度車輛疏運旅客，桃捷公司表示，受影響者約1000人，7天內可辦理退票，至於事故原因仍待後續調查。

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

機場捷運16日晚間發生系統異常，部分站點暫停營運，期間有一列車受事故影響停在軌道上，車上約120名乘客下軌行走約200公尺疏散到A6泰山貴和站。（民眾游小姐提供）中央社

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

計劃從A1台北車站搭機捷回林口的陳先生表示，原本預計搭乘16日晚間8時45分班次列車，但上車後列車遲遲沒啟動，直到9時還是沒運行，這時才聽到站務人員廣播說系統故障請大家下車。（民眾陳先生提供）中央社

桃園大眾捷運公司16日晚間發布新聞稿表示，16日晚間8時43分，A1台北車站至A11坑口站的第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站的動力變電站滅火系統主動啟動FM200釋放（低污染氣體滅火系統藥劑釋放）。

桃捷公司指出，經由工作人員緊急轉供後回復電力，僅造成A1台北車站到A7體育大學站暫停營運，桃捷公司同時啟動接駁車疏運乘客，並在同日晚間9時49分全面恢復供電，開始調整班距，營運逐步恢復正常。

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

桃園機場捷運泰山站16日晚間機房內消防設備啟動，大批警消獲報到場戒備，列車一度停止運行。（民眾提供）中央社

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

桃園大眾捷運公司16日晚間表示，晚間8時43分，A1台北車站至A11坑口站的第三軌電力異常跳脫，經工作人員緊急轉供後回復電力，僅造成A1台北車站到A7體育大學站暫停營運。中央社

中央社引述桃捷公司說，這次的異常事件影響人數約1000人，退票564人，期間有一列車受事故影響停在軌道上，車上約120名乘客下軌行走約200公尺疏散到A6泰山貴和站，其中一名年約40歲的女性輪椅乘客，因行動不便由司機員陪同留在車上等待恢復送電，並搭乘原列車於A6站換搭乘普通車到A10山鼻站下車。

桃捷公司提到，受到影響的乘客7天內可持票卡至詢問處辦理退票，如果是使用TPASS定期票者，將以補償一次票方式辦理。

報導引述計劃從A1台北車站搭機捷回林口的陳先生表示，原本預計搭乘晚間8時45分班次列車，但上車後列車遲遲沒有啟動，所有乘客都只能在車上等待，直到下一班出發時間的9時還是沒有運行，這時才聽到站務人員廣播說系統故障請大家下車，許多人只能改搭其他交通工具回家。

有旅客在網路論壇PTT發文說，有列機捷直達車從台北出發後在新莊附近停下，一開始說是車輛調度，之後又改口說廣播系統異常，隨後駕駛就請乘客從軌道一路走到A6泰山貴和站，且不能攜帶大型物品，對於走到站的人也只有登記男女人數，聯絡資料完全都沒有留，不由得感嘆「搭機捷去機場的人滿倒霉的」。

TVBS引述一名下車走軌道的乘客楊先生受訪時抱怨說，前前後後浪費了一小時

事故發生後，桃機也立即採取應變措施，桃機排班計程車自律委員會主委黃良易告訴中央社記者，事件發生沒多久就接獲桃園國際機場公司通知，加派調度車輛前往協助接送旅客返回台北市及新北市，另外國道客運業者也表示，已接獲通知著手進行協調增班疏運旅客。

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停　百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客桃機排班計程車自律委員會在機捷事件發生沒多久，就接獲桃園國際機場公司通知，加派調度車輛前往協助接送旅客返回台北市及新北市，另外國道客運業者也表示，已接獲通知著手進行協調增班疏運旅客。中央社
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更新時間 : 2023-10-17 13:16 GMT+08:00

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