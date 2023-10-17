（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）機場捷運昨(16日)晚間發生系統異常，部分站點暫停營運，緊急搶修後恢復供電並調度車輛疏運旅客，桃捷公司表示，受影響者約1000人，7天內可辦理退票，至於事故原因仍待後續調查。

機場捷運16日晚間發生系統異常，部分站點暫停營運，期間有一列車受事故影響停在軌道上，車上約120名乘客下軌行走約200公尺疏散到A6泰山貴和站。（民眾游小姐提供）中央社

計劃從A1台北車站搭機捷回林口的陳先生表示，原本預計搭乘16日晚間8時45分班次列車，但上車後列車遲遲沒啟動，直到9時還是沒運行，這時才聽到站務人員廣播說系統故障請大家下車。（民眾陳先生提供）中央社

桃園大眾捷運公司16日晚間發布新聞稿表示，16日晚間8時43分，A1台北車站至A11坑口站的第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站的動力變電站滅火系統主動啟動FM200釋放（低污染氣體滅火系統藥劑釋放）。

桃捷公司指出，經由工作人員緊急轉供後回復電力，僅造成A1台北車站到A7體育大學站暫停營運，桃捷公司同時啟動接駁車疏運乘客，並在同日晚間9時49分全面恢復供電，開始調整班距，營運逐步恢復正常。

桃園機場捷運泰山站16日晚間機房內消防設備啟動，大批警消獲報到場戒備，列車一度停止運行。（民眾提供）中央社

桃園大眾捷運公司16日晚間表示，晚間8時43分，A1台北車站至A11坑口站的第三軌電力異常跳脫，經工作人員緊急轉供後回復電力，僅造成A1台北車站到A7體育大學站暫停營運。中央社

中央社引述桃捷公司說，這次的異常事件影響人數約1000人，退票564人，期間有一列車受事故影響停在軌道上，車上約120名乘客下軌行走約200公尺疏散到A6泰山貴和站，其中一名年約40歲的女性輪椅乘客，因行動不便由司機員陪同留在車上等待恢復送電，並搭乘原列車於A6站換搭乘普通車到A10山鼻站下車。

桃捷公司提到，受到影響的乘客7天內可持票卡至詢問處辦理退票，如果是使用TPASS定期票者，將以補償一次票方式辦理。

報導引述計劃從A1台北車站搭機捷回林口的陳先生表示，原本預計搭乘晚間8時45分班次列車，但上車後列車遲遲沒有啟動，所有乘客都只能在車上等待，直到下一班出發時間的9時還是沒有運行，這時才聽到站務人員廣播說系統故障請大家下車，許多人只能改搭其他交通工具回家。

有旅客在網路論壇PTT發文說，有列機捷直達車從台北出發後在新莊附近停下，一開始說是車輛調度，之後又改口說廣播系統異常，隨後駕駛就請乘客從軌道一路走到A6泰山貴和站，且不能攜帶大型物品，對於走到站的人也只有登記男女人數，聯絡資料完全都沒有留，不由得感嘆「搭機捷去機場的人滿倒霉的」。

TVBS引述一名下車走軌道的乘客楊先生受訪時抱怨說，前前後後浪費了一小時。

事故發生後，桃機也立即採取應變措施，桃機排班計程車自律委員會主委黃良易告訴中央社記者，事件發生沒多久就接獲桃園國際機場公司通知，加派調度車輛前往協助接送旅客返回台北市及新北市，另外國道客運業者也表示，已接獲通知著手進行協調增班疏運旅客。

桃園機捷16日晚間系統異常、列車突停 百餘乘客冒險走軌道、整體影響千名乘客

桃機排班計程車自律委員會在機捷事件發生沒多久，就接獲桃園國際機場公司通知，加派調度車輛前往協助接送旅客返回台北市及新北市，另外國道客運業者也表示，已接獲通知著手進行協調增班疏運旅客。中央社