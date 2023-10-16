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【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/16 20:55
盧秀燕時期中捷藍線規劃圖（圖／台中市政府提供）

盧秀燕時期中捷藍線規劃圖（圖／台中市政府提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞　整理報導）台中捷運藍線爭議引爆藍綠隔空交火，民進黨主席賴清德稱現任台中市長盧秀燕改路線圖利「有力人士」，盧秀燕稱前任市長「截直取彎」要求以民為念別在卡藍線。行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部長王國材紛紛出面回應。

中捷藍線路線３任市長２度改動
台中捷運藍線規劃前後長達33年，歷經胡志強時期未竟全功、林佳龍更改路線一度啟動綜合規劃作業，現任市長盧秀燕上台後更改回原訂路線，沙鹿段、西屯段由地下改高架型式，各增設1站，並設機廠1座，預估經費自981億元增加為1615億元，引發爭議。

【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
林佳龍時期中捷藍線規劃圖（圖／截自台中市政府網站）

台中市公共運輸及捷運工程處資料，林佳龍任內藍線規畫，西起台中港，行經沙鹿車站、台灣大道進市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯後再進台中車站，全線26.2公里，設18座車站（高架及地下各9站），總工程經費約新台幣981.49億元。

該計畫於年2016年12月間通過交通部複審轉行政院審查，2017年列入行政院前瞻基礎建設計畫，行政院2018年9月核定可行性研究，中市府啟動綜合規劃作業。

【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
盧秀燕時期中捷藍線規劃圖（圖／台中市政府提供）

盧秀燕上任後於2019年召開綜合規劃公聽會後更改路線，改為西起台中港，東到台糖生態園區，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府及台中火車站，全路長約24.8公里，共規劃20座車站（高架車站8座、地下車站12座）和1座機廠

此外，路線調整沙鹿段由地下改高架型式並增設1站，原預留站北移到沙鹿住宅區旁，西屯段由高架改地下型式並增設1站，舊市區原民權路段調整路線改走台灣大道等，預估經費自981億元增加為1615億元

賴清德稱圖利「有力人士」　盧秀燕：民進黨政府卡關

賴清德14日成立旅中鄉親後援會時，提到台中市長盧秀燕改變台中捷運藍線路線導致進度緩慢，還將路線改到「有利人士他家附近」，令人失望。此言一出各派都有話要說。

遭影射的國民黨台中二選區立委參選人顏寬恒反駁，當初舉行增設正英站公聽會，民進黨議員出席表態支持，並強調增設正英站是民意，民進黨若要廢除正英站，勿含沙射影，請正面表態。

台中市長盧秀燕16日在議會接受質詢表示，前市長胡志強任內以最簡單、便宜的方式規劃捷運藍線，原本就是走台灣大道，是林佳龍「截直取彎」，拐進1個重劃區，且不與沙鹿火車站共構，引發非議，才調整回施作最簡單、徵收最少且市民共識度最高的原路線。她表示有人卡中捷藍線多年，希望以民為念、給中部人中捷。

行政院、交通部雙雙澄清

中捷藍線爭議藍綠隔空互槓，交通部長王國材今日受訪表示，台中捷運在可行性核定以後，台中市府在綜合規劃做了很大的變動，經費也多了600多億，交通部皆以專業來考量設站點合適與否。

王國材強調，交通部不談「有利人士」，站點靠近誰的土地，都不是交通部所管狀況，只求設站位置有人搭乘，期待讓台中的十字路網趕快形成。

行政院副院長鄭文燦受訪則表示，行政院非常支持中捷藍線的推動，盼台中的十字型路網形成，但捷運計畫需要專業評估，專業是決定所有捷運審查的依據，不是由總統來拍板，更不是由總統參選人來決定。

鄭文燦提出，藍線暴增600億台幣、路線及車站皆有更動，對地方發展也會有不同影響，盼問題可以好好釐清，讓捷運審查能回歸專業，而不是把它當成選舉喊價的議題。

陳建仁今日受訪時強調，希望中央和地方能夠繼續來積極地溝通協調，讓所有需要釐清的這些議題，都能夠得到圓滿的解決。

行政院發言人林子倫今日表示，此次台中市府所提出綜合規劃案仍有包含經費、路線及站體等問題尚待釐清檢討。其綜合規畫總經費較可行性研究核定經費驟增633.65億元，路線規劃、轉乘距離增加到450公尺、與部分站體設計（如B4站與台鐵沙鹿車站轉乘規劃）、以及對當地交通產生衝擊等問題亦尚待台中市府說明釐清，捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實並不相符。
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