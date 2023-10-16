Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

揪AIT主席賞台灣客家文化 　賴清德：避免「疑美論」影響台美關係

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/16 19:28
民進黨主席賴清德（右）16日邀請美國在台協會主席羅森柏格（左）參訪台灣客家茶文化館。（圖／民進黨提供）

民進黨主席賴清德（右）16日邀請美國在台協會主席羅森柏格（左）參訪台灣客家茶文化館。（圖／民進黨提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美國在台協會主席羅森柏格三度訪台，民進黨總統參選人、副總統賴清德今（16）日相邀參訪台灣客家茶文化館，賴清德強調，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）於10月15日至19日訪台，這是羅森柏格今年第三度造訪台灣，外交部指出此行訪團將與我國政府高層、部會官員及各界人士，就台美關係、區域安全、經貿投資等重要議題交換意見。

民進黨下午發布新聞稿指出，賴清德今日邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台灣客家茶文化館，向羅森柏格介紹台灣的茶產業歷史及客家茶文化，並就針對台美合作、區域安全、經貿投資等議題交換意見。

賴清德歡迎羅森柏格再度訪台，這代表美方對台灣民主選舉的關注與支持；他感謝美國長期對台灣的友誼，近年來台美合作持續深化，除了先前完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」，促進雙方貿易和投資增長，美國也持續針對區域安全、國防合作、國際空間等議題進行更緊密交流。

賴清德指出，近日看到國際情勢日益複雜，但國際社會對守護台海和平與穩定的立場不變，台灣未來會在「四個堅持」及「和平四大支柱」的基礎上，持續扮演穩健與負責任的角色，積極貢獻台海及印太區域安全，並加強台灣與民主夥伴的合作關係。

賴清德表示，台灣社會持續面臨假訊息及混合戰爭的威脅，許多國際研究報告指出，台灣是遭受最大量假訊息的國家，因此期待台美持續展開交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。
羅森柏格
外賓來訪
外賓來台
賴清德
台灣客家茶文化館
美國在台協會
印太區域安全
假訊息
認知作戰
疑美論
訊息戰

相關新聞

賴清德：贏得總統大選要靠自己　提醒支持者「這場選舉還在變化、千萬不可大意」
賴清德：贏得總統大選要靠自己　提醒支持者「這場選舉還在變化、千萬不可大意」
2023/10/14 15:09
【2024總統台灣大選】偏藍民調：5成3支持政黨輪替、3成1贊「藍白合」以侯友宜為主
【2024總統台灣大選】偏藍民調：5成3支持政黨輪替、3成1贊「藍白合」以侯友宜為主
2023/10/13 17:28
APEC莫瑞大使訪台 AIT：談APEC及美台間非官方經濟關係
APEC莫瑞大使訪台 AIT：談APEC及美台間非官方經濟關係
2023/10/13 14:11
【台灣2024總統大選】國民黨參選人侯友宜: 曾聯繫柯文哲談藍白合　提議「2對2」溝通
【台灣2024總統大選】國民黨參選人侯友宜: 曾聯繫柯文哲談藍白合　提議「2對2」溝通
2023/10/09 16:31
蔡明彥：不排除中國介選、台灣人赴中遭盤查案件倍增
蔡明彥：不排除中國介選、台灣人赴中遭盤查案件倍增
2023/10/04 14:30

更新時間 : 2023-10-16 20:58 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場