揪AIT主席賞台灣客家文化 　賴清德：避免「疑美論」影響台美關係

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國在台協會主席羅森柏格三度訪台，民進黨總統參選人、副總統賴清德今（16）日相邀參訪台灣客家茶文化館，賴清德強調，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）於10月15日至19日訪台，這是羅森柏格今年第三度造訪台灣，外交部指出此行訪團將與我國政府高層、部會官員及各界人士，就台美關係、區域安全、經貿投資等重要議題交換意見。

民進黨下午發布新聞稿指出，賴清德今日邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台灣客家茶文化館，向羅森柏格介紹台灣的茶產業歷史及客家茶文化，並就針對台美合作、區域安全、經貿投資等議題交換意見。

賴清德歡迎羅森柏格再度訪台，這代表美方對台灣民主選舉的關注與支持；他感謝美國長期對台灣的友誼，近年來台美合作持續深化，除了先前完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」，促進雙方貿易和投資增長，美國也持續針對區域安全、國防合作、國際空間等議題進行更緊密交流。

賴清德指出，近日看到國際情勢日益複雜，但國際社會對守護台海和平與穩定的立場不變，台灣未來會在「四個堅持」及「和平四大支柱」的基礎上，持續扮演穩健與負責任的角色，積極貢獻台海及印太區域安全，並加強台灣與民主夥伴的合作關係。

賴清德表示，台灣社會持續面臨假訊息及混合戰爭的威脅，許多國際研究報告指出，台灣是遭受最大量假訊息的國家，因此期待台美持續展開交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。