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路透社：南韓憂遭中國經濟報復　助台灣製造潛艦韓業者多2間被告

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/16 19:19
台灣首艘國產潛艦「海鯤艦」下水儀式（圖／路透社CARLOS GARCIA RAWLINS）

台灣首艘國產潛艦「海鯤艦」下水儀式（圖／路透社CARLOS GARCIA RAWLINS）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）南韓去年指控海洋科技公司「技高策略股份有限公司」（SI Innotec）違法提供技術給台灣，路透社取得法院起訴書及消息指出，還有兩間公司也因提供台灣相關技術遭起訴，南韓政府擔心南韓企業因參與國造潛艦，會引來中國的經濟報復手段。

路透社報導，SI Innotec執行董事朴末植去年2月28日，因有逃亡及消滅證據之虞遭下令逮捕，SI Innotec在8月被罰款，朴末植則判緩刑，但兩者均否認有不法行為，並提出上訴。

根據法庭資料及4名知情人士，還有另外韓國兩間公司因向台灣供貨，而在去年11月遭指控違反貿易法，分別為「今河海軍科技」（Keumha Naval Technology，KHNT）和S2&k，其中一名執行長還被起訴工業間諜。

法庭資料也指出，SI Innotec 2019年與台灣國際造船公司（CSBC）簽約，提供用來製造潛艇壓力殼的設備，公司表示，該設備並非專為軍用潛艇所設計，也不涉及敏感技術，合約上表明主要用途為製造風力發電機，是為了工業使用設計，並非軍用。

一名KHNT相關人士證實案件正在進行中，但不願多做評論，S2&k則是沒有回應。

知情人士透露，南韓外交部完全反對KHNH與台灣合作，也向南韓防衛事業廳（DAPA）表示不贊同。據悉，許多擁有潛艇專業知識的公司都避免與台灣合作，因為他們也認為政府會以「經濟損害大於效益」為由拒絕批准，還有可能出口遭到中國禁止。

路透社試圖聯繫時任總統文在寅、外交部、DAPA，但皆拒絕給予詳細回復，也無法確定北京是否有向首爾施壓，要求打擊這些公司。
南韓
中國
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