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以色列、哈瑪斯有犯戰爭罪嗎？殺平民不一定等同犯罪？一篇看懂

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/10/16 18:00
加薩走廊居民帶著僅存家當與親人離家避難，卻不知道何處才是真正安全之所。（圖／路透社Mohammed Salem）

加薩走廊居民帶著僅存家當與親人離家避難，卻不知道何處才是真正安全之所。（圖／路透社Mohammed Salem）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）哈瑪斯７日襲擊以色列，以國報復攻擊加薩走廊，聯合國人權理事會在衝突爆發3天後即宣布，獨立調查委員會已收集到雙方犯下的戰爭罪行的「確切證據」，然而戰爭罪究竟如何界定？

戰爭罪怎麼定義？

根據1949年日所簽訂的四項《日內瓦公約》，以及基該公約制定的《國際刑事法院羅馬規約》第8條，關於針對平民的戰爭罪（War crimes）被定義為在衝突期間嚴重違反人道主義法律的行為，通常是針對平民的暴力行為，包括故意殺害、酷刑或不人道待遇、故意使身體或健康遭受重大痛苦或嚴重傷害、無軍事必要下非法和恣意地廣泛破化與侵占財產、非法驅逐出境或遷移或非法禁閉、劫持人質等作為。

美國國際法專家、聯合國獅子山特別法庭創始首席檢察官克萊恩（David Crane）向美聯社表示，「無軍事必要理由下，蓄意以平民擊民用目標作為攻擊對象，就是戰爭罪。」根據國際法，涉戰雙方燈都須遵守此一標準。

德國之聲報導，戰爭罪的法律概念不同於「反人類罪」（Crimes Against Humanity）或「種族滅絕罪」（Genocide）。戰爭罪僅限於發生在國內或兩國之間的衝突，後兩者也可能在和平時期犯下。

襲擊平民不一定犯戰爭罪？

簡言之，不是。據多倫多大學國際法專家克斯登（Mark Kersten）2022年發表的見解，「戰爭法並不總是保護平民免於死亡，並非每一個平民的死亡都一定是非法的。」

是否將衝突期間的軍事行為歸類為戰爭罪，取決於該行為是否正當。因此，如果認為轟炸學校或民宅在軍事上是有必要的，則可能不會被視為戰爭罪。

放在目前以巴衝突來看，加薩是世界上人口密度為高的地區之一，多數專家認為，轟炸加薩不可能完全避開在那生活的逾200萬平民。在此情形下，確定攻擊的預定目標是判別是否犯下戰爭罪的關鍵。

符合比例原則、區分原則、預防原則就沒罪嗎？

特別法庭依據三項原則來判定軍事行為是否構成戰爭罪：區分原則（distinction）比例原則（proportionality）及預防原則（precaution）。

比例原則又稱「最小侵害原則」或是「禁止侵害過當原則」，該原則禁止軍隊以過度的暴力應對攻擊；區分原則要求軍隊成員致力平民與戰鬥人員；預防原則要求盡一切可能避免傷害平民。

儘管如此，要界定戰爭罪依然相當困難。以加薩為例，以色列13日向加薩北部平民下達撤離令，顯然屬於「預防」範疇，但包含聯合國及國際紅十字會在內的人權組織表示，警告本身就違反了國際人道法。

人權觀察（Human Rights Watch）負責以巴區域的主任巴希（Sari Bashi）13日在聲明中指出，「以軍應在襲擊前向加薩平民發布警告，如果此舉確實能讓平民平安離開，前往更安全的地區。但在沒有安全之地可去，也沒有安全的方法到達的情形下，發出逃離警告並非有效的警告。」

挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）也指出，以色列的命令違法，「這不是撤離的機會，而是遷移命令」，而「根據人道法，這被稱為強行遷移人口，是戰爭罪。」

比例性原則在當前衝突中也備受爭議。部分人主張，有鑑於哈瑪斯襲擊以方的殘酷性，以軍的行動是合理的；另一方則認為以軍的行徑過火了，目前國際刑事法院（ICC）正在調查。

國際刑事法院有實際作用嗎？

國際刑事法院位於荷蘭海牙，是唯一有權起訴戰爭罪、國際種族滅絕罪及反人類罪的常設國際法院。該法院根據《羅馬規約》於2002年成立，所有成員國都有義務與國際刑事法院合作，遵守相應規範，接受國際刑事法院的司法管轄。

譬如俄羅斯總統普丁因為被國際發院發布拘捕令，選擇缺席今年在南非舉行的金磚峰會，以免在簽署國南非被捕。

國際法院於2015年承認巴勒斯坦為成員國之一，然而以色列並非成員國，因此儘管該法院對當前以巴衝突的戰爭罪有管轄權，但其裁決在以色列不具權威性。

且即便是《羅馬規約》成員國犯下戰爭罪，國際刑事法院也難以對其提出訴訟，該法院成立逾20年來，僅有少數案件被定罪。
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