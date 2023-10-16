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台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/16 17:57
極現科技表示，募得的資金將全數用於無人機空中救援隊的研發計畫，並預計於2023年12月15日前完成首航示範；下方照片為2023年4月的試飛...

極現科技表示，募得的資金將全數用於無人機空中救援隊的研發計畫，並預計於2023年12月15日前完成首航示範；下方照片為2023年4月的試飛...

國內一項新的募資專案標榜要籌建台灣「第一個無人機空中救援隊」，17 日上線，上線前已獲多方關注，募資完成後預計在全台灣佈署300 座無人機執行即刻救援任務，在關鍵時刻投遞救命物資挽救更多生命。

無人機空中救援隊專案發想來自今年多起山難事件，例如 9 月新北瑞芳登山團遇虎頭蜂攻擊案、4 月華裔美籍女教授與台籍男領隊攀登能高安東軍路線喪命等。專案募資頁以「如果早點...」假使句為開場，想像若罹難者可以在關鍵時刻取得救命物資， 悲劇也許不會發生。

這項專案是由國內無人機雲端服務商「極現科技」提出。成立五年多的極現科技，本身就是提供創新的無人機應用服務，也是國內多項商業競賽常勝軍，如 2019 年獲經濟部 open data 創新商業實務戰冠軍，公司的 earthbook 無人機智能雲服務亦獲國家太空中心、工研院等單位認可及採用，也是這次挖貝平台集資專案的核心技術。

極現科技也投稿「無人機投送AED平台」概念到數發部今年舉辦的「公益創新‧徵案100」活動，獲得政府單位重視，數發部更於今年中一場工作坊中邀請各界協力推動。

極現科技的專案集資 10 月 17 日開跑，預計 11 月 30 日結束，募資目標金額為台幣十萬，預計全台佈署 300 座無人機，涵蓋台灣百岳、國家森林遊樂區、自然步道等，能 24 小時待命起飛執行任務，五分鐘內完成投遞 AED 至求救位置、三十分鐘內投遞物資、並進行空中搜索與訊號搜救，提升台灣山區的即時救援力，挽救更多生命。

有趣也值得一提的是，專案回饋品為義美小泡芙及杯墊，靈感是疫情期間義美以小泡芙作為回饋，報恩外國的疫苗捐助，做為感謝贊助者的救命之恩。

極現科技表示，募得的資金將全數用於無人機空中救援隊的研發計畫，預計於 2023 年 12 月 15 日前完成首航示範，不過，目前公司已完成大部份軟硬體的研發，也完成第一座無人機試飛。

極現科技的 earthbook 以4D 數位地球顯示技術，結合無人機數據、open data 及後端 AI 資料處理運算，提供無人機即時資料的雲端服務平臺，使用者不須安裝軟體即可以瀏覽器存取使用。執行空拍飛航任務時，還可即時獲得 3D+AIoT+Live 的量化數據、應用分析及畫面展示，滿足在災害應變、監測等需求。
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