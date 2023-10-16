新北8校「海洋教育創新優質團隊」獲獎全壘打!

再傳喜訊!!新北市繼上月榮獲「 全國推動海洋教育成果評選」特優！在「全國112年海洋教育創新 教學優質團隊選拔」中，新北市揮出全壘打，推薦學校全數獲獎！ 特優有野柳國小、石門國小及新店高中，優等有石門實中、 三重高中與樹人家商，佳作則有濂洞國小及中港國小， 各校團隊創新研發海洋教育，績效傲然， 展現新北市用心推動海洋教育的卓越成效！

教育局表示，自行政院推動「向海致敬」政策，並以「親愛、知海、 愛海」為核心目標，新北市即運用在地資源， 集結學校教師創意研發多元、系統性之海洋教育課程， 培植新北學子海洋文化知識亦深化海洋素養。

獲特優的野柳國小校長張錦霞表示，學校結合社區永續發展，落實「 海洋生活．生活海洋」素養課程，並創發BEST教學與學習模組， 透過課堂和臨海情境的體驗探索， 讓孩子自主學習發現家鄉海洋問題， 再練習提出具體策略以實際行動來解決， 如爭取野柳保育區進行竹叢礁軟絲復育、種植珊瑚苗營造生態棲地、 社區餐廳推動海鮮選擇指南， 讓社會大眾從餐桌上理解永續海洋等觀念， 以身體力行永續課程實踐。

另一所特優的石門國小校長蔡清寬提到， 為了讓學生對在地產生認同感，發展「5I Shimen」海洋課程，除了契合石門在地特色，更參酌「 十二年國教-海洋教育議題」五大主軸， 研發各年段跨領域統整課程，以達到縱向與橫向的緊密連結；並以「 SEA2」創新學習模組帶領學生從日常生活發現海洋議題， 透過五感體驗培養多元探究素養， 期許學生展現行動力關注海洋議題與海洋和平共處， 培養海洋永續的素養。

同樣獲得特優的新店高中海洋教育教師團隊召集人白佩宜教師則說， 今(112)年度「守護海洋•航向世界」 課程設計以學生生活為出發點，從都市河流到海洋，串連環境污染、 漁業資源永續問題，並融入中西方海神文化、南島語族遷徙之謎、 海洋詩詞創作、環保商品規劃、海岸保護方案、 再生能源及海洋職涯等跨領域主題，發展出更多元的素養導向課程。

教育局進一步表示，教育是百年樹人之志業，課程即是根基， 扎穩根基才能供給學子源源不斷的養分， 感謝新北學校團隊設計多元海洋教育課程， 期許更多學生能透過課程認識家鄉海洋之美、堅定守護海洋之心， 勇航向國際與世界接軌，達成永續發展之目標。

石門國小學生進行岸上移動泳池基礎訓練。(照片來源：新北市教育局提供)

野柳國小-進行食魚紅綠燈，為民眾介紹可食蟹類及辨別公母方法。(照片來源：新北市教育局提供)