響應世界糧食日　新北鼓勵購買格外品與即期品

10月16日是「世界糧食日」， 在世界各地仍有許多地方面臨飢荒問題， 新北市政府農業局在這個具代表意義的節日要呼籲國人重視惜食議題 ，提供大眾幾個日常生活可以身體力行的惜食作為： 多多消費格外品、即期品，並且養成吃多少、點多少的習慣， 也邀請大家到惜食餐廳、農會惜食專區消費，以行動支持惜食理念。

據聯合國糧食及農業組織統計，全世界約有13%糧食在生產及運銷 的過程損失、17%糧食在消費端被浪費。 消費者除了購買超出食用量的餐點造成剩食以外， 對於賞味期限敏感以及重視農產品外觀，也使超市、 賣場以及餐廳投其所好，傾向只留下最新鮮、美觀的產品， 形成浪費。為改善食品浪費問題，三峽農會鮮農直賣所的惜食專區， 整理出保存期限較短且新鮮優質的農產品，邀請大家選購格外品、 即期品，最多可達7折的優惠。總幹事張永巨表示， 食品浪費是非常可惜的事情，從小培養大家的惜食意識相當重要， 三峽農會除響應設立惜食據點外，更落實惜食概念於學童教育， 農會附屬幼兒園以在地農友所生產的蔬果、雞蛋等農產品入菜， 減少食物里程及運銷損失，也諄諄教導學童切勿浪費食物。

新北市政府積極推廣惜食概念，媒合農友對接餐廳， 鼓勵餐廳多使用蔬果格外品，有許多店家響應以格外品入菜，已超過 50家餐廳加入惜食的行列。 這些餐廳透過精湛廚藝將醜蔬果變為美味料理， 讓民眾能瞭解到格外品只是外型或規格不同於一般品， 營養及美味是絲毫不減；另市府也推動農會超市、 鮮農小舖等販售食物的場所，設立惜食專區， 以較便宜的價格增加消費者採買格外品以及即期品的意願，目前已有 13個農會惜食據點，包含三峽、深坑、汐止及淡水農會， 未來將持續推廣，讓惜食概念能落實於日常生活之中。

新北市農業局長李玟表示，生活習慣的小改變， 就足以為糧食浪費問題盡一份心力，在「世界糧食日」 提醒民眾採購食材或餐點前，務必先想想是否適量並斟酌取用， 並可養成打包習慣，都可以減少不必要的浪費。 民眾若更進一步希望支持同樣實踐惜食理念者， 可至惜食餐廳或農會惜食據點採買消費，對惜食議題有興趣的朋友， 也歡迎追蹤「新北惜食分享網」、「新北市農業局-稼日蒔光」 或各個「惜食分享餐廳」（可至「新北惜食分享網」查詢）FB粉絲 專頁，關注最新惜食新知。

三峽農會除響應設立惜食據點外，更落實惜食概念於學童教育。（照片來源：新北市政府農業局提供）