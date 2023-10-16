Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

邀VIP會員熱血挺國球！中華電信推出全新VIP電子會員卡享一站式便捷服務

抽中職冠軍賽雙人門票與500點Hami Point

By 台灣英文新聞
2023/10/16 17:17
照片由中華電信提供

照片由中華電信提供

中華電信推出全新「VIP電子會員卡」提供VIP會員更便捷的服務，讓會員享有一站式查詢VIP等級、累計帳金、點數等服務，讓福利消息不漏接，不僅可領取專屬獻禮，首次綁定再贈送Hami Point 20點( Hami Point 1點等於1元)！活動期間於指定門市參與綁定活動，同時再享申辦行動、寬頻、MOD、iPhone配件包等優惠加碼，手刀至LINE APP綁定VIP電子會員卡享好康：https://liff.line.me/1661536174-k5mg251x

即日起至2023年10月24日止，邀請VIP會員一同參與中華職棒線上集氣投票活動，就有機會抽中今年度中華職棒冠軍賽賽(台灣大賽)入場門票，一人中獎兩人同行，一起現場體驗熱血沸騰的賽事！此外，獎項還包括Hami Point 500點(1點等於1元)及Hami Video CPBLTV館的總冠軍賽單場觀賞體驗序號，多項好禮等你來試手氣，快上中華電信我的VIP參加活動：https://vip.cht.com.tw/my/

VIP專屬活動開跑！Hami Point小額兌換、月月抽15,000點Hami Point等你來參加

VIP專屬Hami Point小額點數超值兌換活動火熱展開，112年11月1日至11月15日止，11點Hami Point即可兌換「星巴克電子飲料券145元」、22點兌換「國賓影城全台通用電影票即享券(價值320元)」；另至「VIP購省館」參加封館購物活動還可享7-11、家樂福及遠東百貨等熱門商品卡與即享票券，刷卡消費(不含點數折抵)再享優惠最高25%回饋；12月底前，VIP會員每月20號前還可參與月月抽活動，即有機會將最大獎15,000點Hami Point抱回家！快來綁定成為VIP客戶享優惠，不定期推出優惠活動，讓您全年好康拿不完！

更新時間 : 2023-10-16 20:57 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場