「鷹眼識詐聯盟」擴大！32家銀行加入 警銀共組打詐防線

近年詐騙案日益猖獗，為提高打詐效益，行政院打詐辦公室、 內政部警政署刑事警察局、金管會、 台北市政府警察局及台北富邦銀行等32家銀行今(16)日共同舉 辦「鷹眼識詐聯盟」誓師大會，攜手宣示反詐決心。 現場包括行政院政務委員羅秉成率打詐辦公室同仁、 數位發展部政務次長李懷仁、金管會副主委蕭翠玲、 內政部警政署副署長陳永利及32家銀行代表共同宣示組成反詐防線 ，成為台灣警政史上首見公私部門大規模合作， 展現金融機構的新價值，成就保障國人資產安全的後盾。

「鷹眼識詐聯盟」誕生自北富銀與內政部刑事警察局合作開發的「 鷹眼模型」AI偵測專利技術，此模型涵蓋多達50幾種的動態交易 風險參數，能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度， 提升識詐阻詐能力，成為金融業對抗詐騙的科技新利器。 為降低詐騙發生率，在使用「鷹眼模型」獲得良好成效後， 北富銀便與刑事警察局共同發起「鷹眼識詐聯盟」， 與聯盟成員共享專利技術，盼能透過銀行同業協作強化防詐成效， 給民眾更安心的金融環境。

本次聯盟成員一舉擴大到32家銀行，由北富銀繼續擔任總召， 中國信託、中華郵政、玉山、永豐、上海商銀、台新、元大、一銀、 兆豐、華南、LINE BANK、將來銀行、聯邦、國泰世華、彰銀、臺銀、 台灣中小企銀、台中商銀、合庫、新光、安泰、凱基、板信、 遠東商銀、京城、陽信、華泰、三信、樂天、王道、瑞興等31家金 融機構則預計在2024年6月前陸續完成「鷹眼模型」應用落地， 屆時全台將有超過4,300個金融據點覆蓋在「鷹眼模型」 保障之下，讓歹徒無機可趁。

行政院政務委員羅秉成指出，詐騙手法層出不窮，唯有透過跨部門、 跨部會、跨領域的通力合作才能有效防堵。 行政院今年提出精進版的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」 以及通過修正「打詐五法」，期透過法制面、技術面從金融、網路、 電信等源頭進一步阻斷詐騙訊息接觸到民眾的可能性， 達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效。 行政院也成立打擊詐欺辦公室，統籌、督導及協調各部會打詐力量， 整合政府及民間各界資源，期待本次「鷹眼識詐聯盟」的擴大， 將公私協力精神發揮最大能量，有效升我國打擊詐欺犯罪效能。

內政部警政署副署長陳永利表示，在防詐議題上， 公部門有最完整的資訊，私部門則有豐富多元的資源與平台， 公私部門合作才能為社會產生最大的效益。 北富銀運用刑事警察局提供的詐騙犯罪樣態發展出「鷹眼模型」， 雙方進一步合作推動「鷹眼識詐聯盟」，讓模型應用更廣， 充分發揮阻斷詐騙金流的作用，可說是公私協作最佳示範， 也期盼未來有更多公私單位投入打詐行列，多管齊下讓詐騙遠離。

北富銀總經理郭倍廷表示， 詐欺犯罪在近三年已成為台灣最主要也是最嚴重的犯罪類型， 截至今年6月警示帳戶數累計突破10萬戶以上， 較十年前大增七倍，成為社會一大挑戰。 穩定的金融秩序是社會經濟發展的基礎，詐騙案件氾濫， 傷害的不僅是民眾的身家財產，更將破壞人們對金融體系的信任， 削弱經濟穩定性，影響產業及科技的長遠發展，因此， 北富銀積極投入防詐機制研發，並挺身而出發起聯盟共享專利， 希望透過與各界攜手消彌詐騙威脅， 發揚金融機構維繫社會安定的新價值。

儘管科技的便利衍生多種詐騙手法， 但同樣也能運用科技有效攔阻詐騙。 數位發展部數位產業署透過補助和輔導方式，引導企業開發AI創新 技術方案，北富銀「鷹眼模型」今年9月成功獲得「AI領航推動計 畫」補助，彰顯國家對金融機構投入數位創新及跨界合作的肯定。 北富銀去年啟用「鷹眼模型」後，今年1至10月已成功攔阻416 件詐騙，阻詐金額超過新台幣4.1億元，每月高風險案件數驟降9 9%，異常帳戶的偵測率大幅提高620倍， 展現以科技推進金融安全的潛力。

秉持守護客戶及民眾資產安全的使命， 北富銀未來將繼續推動多元詐騙偵測模型的開發， 擴大詐欺防制範疇與能力，並積極投入產學合作， 培養金融科技領域人才，運用科技引導產業精進金安能力， 為保障台灣金融安全作出更多貢獻。