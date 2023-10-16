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台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超411.35億元

買超聯電5.98萬張最多，另賣超緯創5.78萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/10/16 17:09

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/10/11~2023/10/13）外資在集中市場總買進金額為3,788.58億元，總賣出金額為3,377.23億元，買超為411.35億元，另統計自2023年年初至10月13日止，外資總買進金額為15兆8,539.60億元，總賣出金額為15兆8,527.18億元，累計買超為12.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆2,069.07億元新台幣，占全體上市股票市值的40.21%，較10月6日的20兆6,523.05億元新台幣，增加5,546.02億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進118,548千股，賣出58,753千股，買超59,795千股；第二名：中信金：買進104,879千股，賣出63,582千股，買超41,297千股；第三名：永豐金：買進65,650千股，賣出25,147千股，買超40,503千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：緯創：買進105,519千股，賣出163,352千股，賣超57,833千股；第二名：群創：買進56,026千股，賣出77,699千股，賣超21,673千股；第三名：廣達：買進47,980千股，賣出68,348千股，賣超20,368千股。

更新時間 : 2023-10-16 20:57 GMT+08:00

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