疑因以巴衝突引殺機　美國房東涉嫌刺死6歲穆斯林男童

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國一名房東今日被控殺人和仇恨罪，疑似是因為以色列與哈瑪斯之間的衝突所造成，一名6歲男童遭刺死，母親身上也有多處刀傷。

綜合路透社及法新社報導，美國伊利諾州威爾郡（Will County）警長辦公室在一份聲明中表示，這名男孩遭到一把7英寸（約18公分）長的鋸齒狀軍用刀刺26刀，而其32歲的母親身上雖也多處刺傷，但預計能在這攻擊下倖存，這起事件發生在當地時間週六，芝加哥以西約64公里處。

聲明中也指出，調查人員能夠確定，這起殘忍的攻擊事件中的兩命受害者接是嫌犯的目標，因為他們都是穆斯林，且中東地區正發生哈瑪斯與以色列的衝突。

這起案件嫌疑人為一名71歲的房東，名為庫茲巴（Joseph Czuba），他被控犯下一級殺人罪、一級殺人未遂，以及兩項仇恨罪。

婦女在抵抗房東攻擊時，試圖打電話報警求救，當警方到達現場時，庫茲巴正坐在屋外地上，額頭有著傷口，而兩名受害者則是在臥室中，他們的胸部、四肢以及上肢等都有著多處刀傷。

美國-伊斯蘭關係協會（CAIR，The Council on American-Islamic Relations）芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）告訴法新社記者，婦女在醫院治療時傳給先生的訊息中寫道：「他敲了門，然後企圖勒死我，說『你們穆斯林都該死』」。

對此，拜登在一份聲明中表示，「這種可怕的仇恨行為在美國沒有立足之地」；CAIR也在社群媒體X上寫道，「政客、媒體和社交平台所散佈的仇視伊斯蘭教言論以及反巴勒斯坦種族歧視必須停止」。