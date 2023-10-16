【最新】巴勒斯坦總理呼籲停火解封 以色列否認開放拉法口岸

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）巴基斯坦臨時總理卡卡爾於當地時間今（16）日呼籲立即停火並解除對加薩的封鎖，以色列總理辦公室則在上午否認有計畫開放加薩與埃及間邊境的拉法口岸。

以巴爆發衝突，支持巴勒斯坦的民眾於上周末聚集美國紐約時代廣場、英國倫敦與曼徹斯特街頭等地，表達對以方狂轟濫炸加薩走廊致平民受害、並封鎖當地水電、不予人道救援物資進入等觸犯戰爭罪行徑表達抗議。

CNN報導，卡卡爾（Anwaar-ul-haq Kakar）今日呼籲，「立即停火並解除對加薩的封鎖」，他在X平台上表示，對「加薩持續不斷暴力與生命損失」深表關切，並指責以色列蓄意以平民為目標，「明顯違反國際法」。

卡卡爾強調，「暴力的爆發，需要結合多年來（以方）對巴勒斯坦領土的強行非法佔領，以及對巴勒斯坦人民的鎮壓政策來看待。」

在15日的記者會上，巴勒斯坦看守政府的外交部長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）表示，加薩局勢是「以色列對貧窮的巴勒斯坦人民實施的種族滅絕。」巴國外交部宣布，吉拉尼出席18日舉行的伊斯蘭合作組織執委會緊急會議，討論加薩的人道主義局勢。

儘管聯合國人道主義事務協調廳（UN OCHA）警告，加薩的醫院最後的燃料儲備可能在未來24小時內耗盡；聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）也表示以色列的襲擊造成「前所謂未有的人道主義災難」。美國總統拜登也在電視訪問中表態支持建立人道走廊，並警告以色列再次佔領加薩將釀大錯。然而以色列態度依然相當堅決。

以色列總理辦公室在當地時間今日上午9點45分向CNN表示，否認有任何開放加薩與埃及之間的拉法邊境口岸的計畫。該辦公室指出，「目前在加薩既沒有停火，也沒有以人道救援換取外國人撤離。」

哈瑪斯也發出聲明稱，尚未受到埃及方確認可以開放拉法口岸的消息。

拉法口岸是巴勒斯坦與加薩走廊僅存的物資出口通道，但過去一週內因以色列的封鎖政策，絕大部分時間一直處於封閉狀態，加薩人民與外國公民皆無法出入境，各國為加薩提供的大量人道救援物資也堆積在埃及邊境一側不得其門而入。

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