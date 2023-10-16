【以巴衝突】拜登：以國再度佔領加薩將是「大錯」支持開闢人道走廊

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）以色列為報復哈瑪斯7日的襲擊行動，強力轟炸並封鎖加薩走廊不允許人道救援進入、平民出逃。美國總統拜登表態，必須剷除哈瑪斯，但也警告以國再度佔領加薩將釀「大錯」，並支持在加薩開闢人道走廊。

以色列與巴勒斯坦因歷史遺緒、主權領土分配等問題，自1948年來紛爭不斷。巴勒斯坦的哈瑪斯組織本月7日越過邊界突襲以色列，造成逾1400人死亡，並脅持人質；以色列隨即舉國展開報復，並放話要讓加薩走廊自地球上消失。據半島電視台最新統計，目前以方累計逾１400死、3500傷；加薩走廊2670死、9600傷；約旦河西岸以國占領區57死、1200傷。

戰爭爆發至今，以美國為首的西方陣營大力支持以色列，美國軍援更以無限制使用條件形式提供給以方，並計畫透過國會增援，然而隨著以色列在加薩造成的破壞與傷亡以及強硬斷水、斷電、斷援的作風，也讓部分媒體在白宮記者會上質疑，美方是否認為以國正在犯下戰爭罪。

此外，在加薩走廊承受轟濫炸期間，西方媒體支持以方立場鮮明也引發爭議，如BBC新聞之夜9日在節目中要求巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）譴責哈瑪斯，遭哈瑪斯直指過往數十年西方媒體無視以色列攻擊巴勒斯坦人的死傷事實。

聯合國人道主義事務協調廳（UN OCHA）警告，加薩的醫院最後的燃料儲備可能在未來24小時內耗盡；聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）則表示以色列的襲擊造成「前所謂未有的人道主義災難」。

拜登（Joe Biden）在接受「60分鐘」記者佩利（Scott Pelley）訪問時表示，他支持建立一條人道走廊，讓加薩人民撤離、運送援助物資，並說相信以色列會按照戰爭規則行事，加薩的無辜百姓能得到藥品、食物與水。

以國目前在與加薩接壤的邊境沿線部署數千名士兵，坦克及各種軍武，外界預期以國不久後將開始地面入侵加薩走廊。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）透過半島電視台表示，德黑蘭不會袖手旁觀，並警告以色列與美國，若以國與哈瑪斯之間的衝突加劇，可能會造成重大損失。

拜登在節目上被問及美軍是否會將參戰，拜登表示「不認為有這個必要」，他強調以國有精良戰鬥部隊，美方將提供任何以方所需的資源。至於以巴衝突背後是否有伊朗在策劃運作，拜登表示「目前沒有明確證據」指出伊朗事前知情，協助策畫攻擊。