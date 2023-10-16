全球最受歡迎CEO！黃仁勳再度訪台灣　外傳將出席鴻海科技日

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 民眾近日在寧夏夜市捕捉野生黃仁勳。

律師陳振瑋於臉書發文在寧夏夜市捕獲黃仁勳並貼出合照，只見黃不穿黑皮衣改穿黑夾克，搭配一條白色長褲十分簡約俐落，陳開玩笑表示，「我想台股這禮拜應該是穩了XD，上次來饒河夜市買麻花捲，這次來寧夏夜市買豆花。」

《Blind》近期公布「最受歡迎CEO」，1.3萬名來自電商、金融服務、科技業等員工匿名投票選出最受歡迎的領導者，黃仁勳獲得96%的支持度，也是支持度最高的CEO，打趴蘋果執行長Tim Cook、沃爾瑪執行長Doug McMillon等人。

中央社報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，預計出席18日舉行的鴻海科技日活動，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，輝達與鴻海合作應以伺服器為主，而鴻海正強力發展電動車，雙方在電動車領域也有合作空間。

鴻海與輝達合作已久，今年1月宣布建立策略夥伴關係，布局車用及自動駕駛平台，針對18日的活動重磅嘉賓是否為黃仁勳，鴻海對此仍保密到家，並未多加評論。

經濟日報報導，黃仁勳本次主要是為了B100新品，將會拜訪相關供應鏈，從半導體到 OEM／ODM 廠都可望是黃仁勳拜訪的目標。