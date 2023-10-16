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以色列恢復加薩南部供水　聯合國籲以國讓人道救援安全進入、哈瑪斯釋放人質

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/16 11:29
一名4歲巴勒斯坦小女孩與其祖母在醫院內，小女孩父母及兄弟姊妹皆不幸喪生（圖／路透社MOHAMMED SALEM）

一名4歲巴勒斯坦小女孩與其祖母在醫院內，小女孩父母及兄弟姊妹皆不幸喪生（圖／路透社MOHAMMED SALEM）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）為防止以巴衝突擴大，美國國務卿布林肯正於中東進行穿梭外交，以色列宣布已恢復加薩南部供水，另外，聯合國呼籲哈瑪斯無條件釋放人質，以及呼籲以色列讓人道物資順利進入加薩走廊。

以色列恢復加薩走廊南部供水

綜合中央社及韓聯社報導，哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，以色列隨即展開激烈空襲報復，布林肯（Antony Blinken）12日抵達以色列，又隨後訪問6個阿拉伯國家，目前正在開羅他可望與埃及總統賽西（Abdel Fattah al-Sisi）會面，明日將返回以色列。

以色列日前呼籲加薩走廊居民向南撤離，示意將發動地面攻勢，以色列能源部長卡茲（Israel Katz）今天宣布，已經對加薩走廊南部恢復供水，「這將會促使平民前往南部」，也透露這是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登談話後的決定。

加薩走廊人口近240萬，近半數居住於北部，目前已有約100萬人流離失所。

巴勒斯坦伊斯蘭人道組織紅新月會表示，雖然以色列下令撤離，但有些人根本無法逃，加薩一家醫院有300名患者，其中一部分在加護病房，還有一部分是還在恆溫箱的新生兒。

聯合國籲以色列開放人道救援進入、籲哈瑪斯無條件釋放人質

雖然以色列已恢復加薩走廊南部供水，但仍缺乏電力與糧食等，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）向以色列呼籲，讓人道救援順利進入加薩。

古特瑞斯表示，聯合國在埃及、約旦、約旦河西岸及以色列儲存的糧食、用水、醫療物資和燃料可在幾小時內運送進去，但必須先確保工作人員能夠「安全、毫無阻礙地」將物資送往加薩各處。

無國界醫生組織表示，醫院內的止痛藥已用完，多數加薩地區的居民有缺水而出現嚴重脫水症狀，醫院也面臨缺電。當地醫生擔心，燃料及基本物資的缺乏將導致數千人死亡。

對於哈瑪斯，古特瑞斯則呼籲「立即」以及「無條件」地釋放人質。

古特瑞斯說，這兩個目標皆是合理、正確且必須執行的，不應成為談判籌碼，他認為在這動盪時期做出這兩項呼籲是他的責任，因中東地區正處於深淵邊緣。

以色列軍方表示，自衝突發生至今，以證實有155人遭挾持成人質。

巴勒斯坦加薩當局表示，目前已累計2670死，9600傷，以色列方面死亡人數為逾1500死。
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