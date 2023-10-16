〈財經主筆室〉台灣電信「新三雄」時代來臨　還會出現價格戰、低費率嗎？

公平會有條件通過「台灣大哥大併台灣之星」案， 確定台灣電信新三雄時代即將來臨，台灣電信版圖由現行的3大2小 變成新三雄時代，民眾關心新三雄對自己會有什麼好處？ 還會有電信價格戰低價費率可撿嗎？ 對未來電信新三雄時代來臨能有什麼期待？

繼7月19日行政院公平交易委員會有條件通過「遠傳併亞太」 案後，公平會在上周三(11日)再宣布，有條件通過「 台灣大哥大併台灣之星」案， 但提出要求資費方案須保障原台灣之星用戶權益， 且應持續提升服務及網路品質等3條件。

雖然兩件合併案都是有條件通過，但也確定目前由中華電信( 2412)、台灣大哥大(3045)、遠傳電信(4904)、 亞太電信、台灣之星等五大電信公司組成的台灣電信事業， 未來確定將走向中華電信、新台灣大(台灣大哥大併台灣之星)、 新遠傳(遠傳併亞太)的「新三雄」局面。

根據去年底的統計，全台行動用戶數約達2,994萬戶， 中華電信以1,093萬戶，市占率36.5%居冠， 遠超過台灣大及遠傳的各約700多萬戶，但隨著電信產業整併， 台灣大合併台灣之星，新台灣大用戶數將達980.7萬戶， 市占率約32.7%，遠傳合併亞太電信後，用戶數達920.3萬 戶，市占率約30.8%。

由上述數字來看，未來新三雄時代來臨後，包括中華電信、 新台灣大及新遠傳三家電信公司的用戶大約都在千萬戶左右， 每家市占率至少都達到三成以上，實力處於勢均力敵， 未來營運模式可望由過去的價格戰而改變為良性競爭。

過往電信業會形成價格戰， 最主要就是亞太電信及台灣之星兩家公司虧損嚴重， 為了求生存不得不採取降價來搶市，逼得中華電信、 台哥大及遠傳三雄也得以降價來回應， 使得台灣在過去幾年裡電信市場總是充斥著價格戰。

據統計，截至2021年底，台灣之星股東總共投入800億元資金 ，但累積虧損高達393億元，2022年上半年又再虧損12.8 億元。亞太電信從2014年4G完成競標開台，截至2021年底 ，累計虧損達388億元，2022年上半年再虧損30億元。 兩家公司因虧損嚴重，已經很難向銀行融資， 股東也無意再拿出新資金，透過合併案退場是必然結果。

而目前電信三雄的營運業績如何呢？中華電累計今年前9月合併營收 達1,613.3億元，營業淨利為359.0億元，稅前淨利36 5.5億元，稅後EPS為3.69元。台灣大今年前9月營收1, 297.5億元，營業利益130.7億元，稅後淨利為86.9億 元，稅後EPS為3.08元。遠傳今年前9月營收為672.24 億元，稅後淨利為83.48億元，稅後EPS為2.56元。

根據統計，電信三雄在2022全年業績表現，中華電信每股賺4. 71元，且創4年新高，台灣大每股賺3.91元，遠傳則是每股賺 2.95元，營收、淨利均創近5年新高。顯然， 由今年前三季實際業績來看，2023年電信三雄全年的營運業績將 可望再創新高。

電信業原本就是個寡佔市場，台灣電信業需要有牌照才能經營， 而且資本門檻高所以營業家數本來就不多， 未來也不太可能有新的電信業者加入，以電信三雄今年獲利來看，前 9月稅後EPS最少的遠傳也有2.56元，中華電信更是每股EP S達3.69元，少了亞太及台星兩家業者後， 電信三雄獲利可望再度提升。

未來電信新三雄時代誰會勝出呢？電信新三雄時代， 每家電信公司用戶數均達約千萬， 中華電信在有線固網及全台服務據點佔優勢；台灣大串聯有線電視， 服務範圍涵蓋八成家戶；遠傳積極攜手有線電視夥伴，搶攻5G、 光纖大雙網業務，大舉搶進有線寬頻市場。 只能說電信公司各有所長，但未來誰家通話品質、 附加價值較高者，就可能成為主宰市場的新霸主！

很多民眾也都關心未來新電信三雄時代來臨後， 電信價格戰還會出現嗎？還有機會出現低價電信費率嗎？ 專家認為：少了鯰魚、價格戰會消失。雖然三強近身搏殺， 但少了斷尾求生大打價格戰的亞太及台灣之星攪局後， 新電信三雄未來比的是通信品質及附加價值誰高？ 再打價格戰的可能性並不高。