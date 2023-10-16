〈財經主筆室〉台灣電信「新三雄」時代來臨　還會出現價格戰、低費率嗎？

公平會有條件通過「台灣大哥大併台灣之星」案，確定台灣電信新三雄時代即將來臨，台灣電信版圖由現行的3大2小變成新三雄時代，民眾關心新三雄對自己會有什麼好處？還會有電信價格戰低價費率可撿嗎？對未來電信新三雄時代來臨能有什麼期待？
繼7月19日行政院公平交易委員會有條件通過「遠傳併亞太」案後，公平會在上周三(11日)再宣布，有條件通過「台灣大哥大併台灣之星」案，但提出要求資費方案須保障原台灣之星用戶權益，且應持續提升服務及網路品質等3條件。
雖然兩件合併案都是有條件通過，但也確定目前由中華電信(2412)、台灣大哥大(3045)、遠傳電信(4904)、亞太電信、台灣之星等五大電信公司組成的台灣電信事業，未來確定將走向中華電信、新台灣大(台灣大哥大併台灣之星)、新遠傳(遠傳併亞太)的「新三雄」局面。
根據去年底的統計，全台行動用戶數約達2,994萬戶，中華電信以1,093萬戶，市占率36.5%居冠，遠超過台灣大及遠傳的各約700多萬戶，但隨著電信產業整併，台灣大合併台灣之星，新台灣大用戶數將達980.7萬戶，市占率約32.7%，遠傳合併亞太電信後，用戶數達920.3萬戶，市占率約30.8%。
由上述數字來看，未來新三雄時代來臨後，包括中華電信、新台灣大及新遠傳三家電信公司的用戶大約都在千萬戶左右，每家市占率至少都達到三成以上，實力處於勢均力敵，未來營運模式可望由過去的價格戰而改變為良性競爭。
過往電信業會形成價格戰，最主要就是亞太電信及台灣之星兩家公司虧損嚴重，為了求生存不得不採取降價來搶市，逼得中華電信、台哥大及遠傳三雄也得以降價來回應，使得台灣在過去幾年裡電信市場總是充斥著價格戰。
據統計，截至2021年底，台灣之星股東總共投入800億元資金，但累積虧損高達393億元，2022年上半年又再虧損12.8億元。亞太電信從2014年4G完成競標開台，截至2021年底，累計虧損達388億元，2022年上半年再虧損30億元。兩家公司因虧損嚴重，已經很難向銀行融資，股東也無意再拿出新資金，透過合併案退場是必然結果。
而目前電信三雄的營運業績如何呢？中華電累計今年前9月合併營收達1,613.3億元，營業淨利為359.0億元，稅前淨利365.5億元，稅後EPS為3.69元。台灣大今年前9月營收1,297.5億元，營業利益130.7億元，稅後淨利為86.9億元，稅後EPS為3.08元。遠傳今年前9月營收為672.24億元，稅後淨利為83.48億元，稅後EPS為2.56元。
根據統計，電信三雄在2022全年業績表現，中華電信每股賺4.71元，且創4年新高，台灣大每股賺3.91元，遠傳則是每股賺2.95元，營收、淨利均創近5年新高。顯然，由今年前三季實際業績來看，2023年電信三雄全年的營運業績將可望再創新高。
電信業原本就是個寡佔市場，台灣電信業需要有牌照才能經營，而且資本門檻高所以營業家數本來就不多，未來也不太可能有新的電信業者加入，以電信三雄今年獲利來看，前9月稅後EPS最少的遠傳也有2.56元，中華電信更是每股EPS達3.69元，少了亞太及台星兩家業者後，電信三雄獲利可望再度提升。
未來電信新三雄時代誰會勝出呢？電信新三雄時代，每家電信公司用戶數均達約千萬，中華電信在有線固網及全台服務據點佔優勢；台灣大串聯有線電視，服務範圍涵蓋八成家戶；遠傳積極攜手有線電視夥伴，搶攻5G、光纖大雙網業務，大舉搶進有線寬頻市場。只能說電信公司各有所長，但未來誰家通話品質、附加價值較高者，就可能成為主宰市場的新霸主！
很多民眾也都關心未來新電信三雄時代來臨後，電信價格戰還會出現嗎？還有機會出現低價電信費率嗎？專家認為：少了鯰魚、價格戰會消失。雖然三強近身搏殺，但少了斷尾求生大打價格戰的亞太及台灣之星攪局後，新電信三雄未來比的是通信品質及附加價值誰高？再打價格戰的可能性並不高。