南韓踩踏意外將滿1週年　今年萬聖節是否該在梨泰院慶祝引網熱議

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓梨泰院踩踏意外將滿1週年，意即萬聖節也即將到來，今年萬聖節是否可以到梨泰院過節，讓網友議論紛紛。

南韓梨泰院為萬聖節熱門過節地點，但在去年10月29日因前往人數過多，警力不足再加上人流管控不佳，在一條巷弄中不幸發生推擠意外，奪走159條人命。

韓媒Digital Times報導，一名南韓網友今（15）日於網路論壇中，發布一篇以「今年萬聖節去梨泰院玩是沒素質的行為嗎？」為標題的文章，在短短半天內就突破10萬點擊率，引起網友熱議。

持反對意見的網友表示，「先不論有沒有素質，在去年那麼多人去世的地方玩就讓人忌諱」、「明知道人潮擁擠，甚至發生了死亡意外，還非得要去的人就是沒有腦袋」、「其他日子沒關係，但不要是萬聖節，意外發生至今也才過了一年」、「那怕多等一年再去也比較好」、「如果是身邊親朋好友去，我應該會阻止他」。

相反地，持贊成意見的網友則表示，「梨泰院不是不能去的地方吧」、「用這件事給人看臉色的人很奇怪」、「雖然發生意外令人很遺憾，但是指責要去玩的人更搞笑」、「雖然是令人遺憾的意外，但是在萬聖節的時候都不去，可能會讓梨泰院店家倒閉，這和哀悼是兩回事」、「考慮到梨泰院的店家而去玩，不是也不錯嗎？」、「人多的地方都不能去的話，那煙火節是不是也不能去呢？」。

另外，也有人提出，當天到梨泰院除了慶祝節日外，同時也能表達哀悼，並非只能是玩樂，也建議應該進一步加強安全對策，防止類似事件再次發生。

為了預防人潮過多發生意外，首爾市決定推出「智能型人數計算系統」，提高安全系統。

首爾市12日表示，正在檢討首爾災難安全強化系統，今年萬聖節開始，將正式啟動透過監視器感應人潮密集度，達危險程度時會發出通知的智能型人數計算系統。