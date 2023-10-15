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平民死亡非意外？華爾街日報：哈瑪斯部隊下令「殺越多人越好」　

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 17:53
以色列南部集體農莊-貝里遭哈瑪斯襲擊，圖為以色列軍人（圖／路透社VIOLETA SANTOS MOURA）

以色列南部集體農莊-貝里遭哈瑪斯襲擊，圖為以色列軍人（圖／路透社VIOLETA SANTOS MOURA）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）有外媒指出，哈瑪斯突襲以色列所造成1300名以上平民死亡並非意外，而是在計畫內。

華爾街日報稱，在哈瑪斯武裝分子的屍體上發現一份文件，要求他們攻擊以色列南部一座村莊，須達到「最高水準的人命損失」，並在那之後捕捉人質。

而攻擊另一個集體農場的哈瑪斯成員，則是接獲「在收到進一步命令前，盡可能殺死更多人，並扣押人質」的命令。

作戰計畫具體規劃出機關槍射手、狙擊兵、防空部隊等，各隊員的任務及攻擊地點。哈瑪斯命令部隊讓人質在一間餐廳集合，部分人質則運往加薩地區。

報導指出，該命令書內容與哈瑪斯高層對外宣稱的內容互相衝突。哈瑪斯高層馬佐克（Moussa Abu Marzouk）日前接受經濟學人採訪時，否認組織計畫屠殺平民一事，稱所有行動都遵守國際法及道德規範，若有傷及平民並非有意。

報導也提及，在攻擊計畫中，還提到了以色列居民的武裝情形及支援附近軍隊的可能性，也寫出了以色列警衛會定期輪班，且有監視器察看週邊地區情況等情報，可見哈瑪斯已掌握了相當多的情報，並制定縝密的計畫。

華爾街日報在12日也曾報導，哈爾斯的一項14頁文件，以阿拉伯語註記「一級機密」，內容在指示隊員滲透至加薩附近的集體農場梅法西姆（Mefalsim），將當地居民扣押為人質用於談判。文件中還附有當地地圖及空拍圖，也掌握到當地上千平民是由一支志願巡守隊保護。
以巴衝突
以色列
巴勒斯坦
哈瑪斯
平民
人質

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