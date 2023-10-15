Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

出貨單動手腳 桃園衛生局查獲「美豬變加豬」流向雙北、台中、新竹等6縣市

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 17:09
桃園市衛生局15日表示，13日接獲陳情，玉釩食品桃 園分公司販售美國豬肉但出貨標示不實，產品外包裝 標示原產地為美國，但提供下游業者的...

美豬包裝與出貨單產地不符 桃市府調查業者送辦

桃園市衛生局15日表示，13日接獲陳情，玉釩食品桃 園分公司販售美國豬肉但出貨標示不實，產品外包裝 標示原產地為美國，但提供下游業者的... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）桃園市衛生局表示，上週五（10/13）接獲民眾檢舉，指「玉釩食品有限公司桃園分公司」販售美豬標示不實，食藥署立即會同桃園市政府衛生局稽查，發現該公司竟將美豬產地標示為加拿大，桃園市政府衛生局將依刑法第255條將移請司法機關調查。

食藥署表示，上週五會同桃園市政府衛生局至玉釩食品有限公司桃園分公司稽查，經查該公司販售2項美國豬肉產品「豬腳圓切片5片/斤-12Kg/箱 加拿大」、「豬腳圓切片4片/斤-12Kg/箱 加拿大」，其產品外包裝標示原產地為美國，現場提供下游業者出貨單之品名規格係「豬腳圓切 加拿大」，出貨單記載「加拿大」文字與外箱標示「美國」不符。

業者於稽查紀錄表示出貨型態為原箱出貨，不會改箱及改標，先前進貨加拿大產品販售，未更正出貨單產地資訊，業者坦承疏失。

桃園市衛生局表示，經查目前得知2項產品已流入6縣市（桃園市、台北市、新北市、台中市、新竹市及新竹縣），計61家業者，昨（14）日至桃園市下游33家業者稽查，發現產品外包裝產地「美國」與出貨單產地「加拿大」不符，導致下游業者誤認該產品原產地為加拿大。

衛生局表示，桃園市政府已啟動「桃園市進口豬肉稽查專案計畫」，優先針對源頭工廠、輸入業與販售業查核，於現場確認豬、牛肉產地標示及執行乙型受體素類（含萊克多巴胺）抽驗，目前完成查核輸入業及冷凍冷藏肉品製造業者共15家，其中2家有進口美國豬肉，經查其進銷存紀錄與產品標示皆符合規定；為保障民眾食品安全，另於上游業者處抽驗10件進口豬肉檢驗乙型受體素，檢驗結果均合格。

衛生局呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，或於製造產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地（國），並保存肉品來源佐證資料備查，未標示豬肉原料原產地者，違反食品安全衛生管理法第22條及第25條規定，依同法第47條可處3萬至300萬元罰鍰；倘若有原產地標示不實之情形，將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，依同法第45條第1項可處4萬至400萬元罰鍰。

最後，食藥署強調，自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。
美國豬
加拿大豬
進口豬
桃園市衛生局
玉釩食品
食藥署

相關新聞

泰國山竹第8次出包、上萬公斤越南榴槤驗出禁用農藥滅達樂 全數退運銷毀
泰國山竹第8次出包、上萬公斤越南榴槤驗出禁用農藥滅達樂 全數退運銷毀
2023/10/03 14:52
9/25起茶葉蛋、滷蛋等要標示原產地 台灣8間超商賣場試辦 標錯可罰400萬
9/25起茶葉蛋、滷蛋等要標示原產地 台灣8間超商賣場試辦 標錯可罰400萬
2023/09/27 17:23
進口蛋加國產蛋混充「台灣」產 食藥署稽查全國50家液蛋加工廠
進口蛋加國產蛋混充「台灣」產 食藥署稽查全國50家液蛋加工廠
2023/09/20 16:30
食藥署：莫德納XBB.1.5疫苗EUA通過 台灣最快9月底開打
食藥署：莫德納XBB.1.5疫苗EUA通過 台灣最快9月底開打
2023/09/14 10:48
超思巴西蛋可放逾４個月惹議 農業部：標示錯誤 台農蛋品回收下架
超思巴西蛋可放逾４個月惹議 農業部：標示錯誤 台農蛋品回收下架
2023/09/12 17:27

更新時間 : 2023-10-15 19:56 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」