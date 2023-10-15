出貨單動手腳 桃園衛生局查獲「美豬變加豬」流向雙北、台中、新竹等6縣市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）桃園市衛生局表示，上週五（10/13）接獲民眾檢舉，指「玉釩食品有限公司桃園分公司」販售美豬標示不實，食藥署立即會同桃園市政府衛生局稽查，發現該公司竟將美豬產地標示為加拿大，桃園市政府衛生局將依刑法第255條將移請司法機關調查。

食藥署表示，上週五會同桃園市政府衛生局至玉釩食品有限公司桃園分公司稽查，經查該公司販售2項美國豬肉產品「豬腳圓切片5片/斤-12Kg/箱 加拿大」、「豬腳圓切片4片/斤-12Kg/箱 加拿大」，其產品外包裝標示原產地為美國，現場提供下游業者出貨單之品名規格係「豬腳圓切 加拿大」，出貨單記載「加拿大」文字與外箱標示「美國」不符。

業者於稽查紀錄表示出貨型態為原箱出貨，不會改箱及改標，先前進貨加拿大產品販售，未更正出貨單產地資訊，業者坦承疏失。

桃園市衛生局表示，經查目前得知2項產品已流入6縣市（桃園市、台北市、新北市、台中市、新竹市及新竹縣），計61家業者，昨（14）日至桃園市下游33家業者稽查，發現產品外包裝產地「美國」與出貨單產地「加拿大」不符，導致下游業者誤認該產品原產地為加拿大。

衛生局表示，桃園市政府已啟動「桃園市進口豬肉稽查專案計畫」，優先針對源頭工廠、輸入業與販售業查核，於現場確認豬、牛肉產地標示及執行乙型受體素類（含萊克多巴胺）抽驗，目前完成查核輸入業及冷凍冷藏肉品製造業者共15家，其中2家有進口美國豬肉，經查其進銷存紀錄與產品標示皆符合規定；為保障民眾食品安全，另於上游業者處抽驗10件進口豬肉檢驗乙型受體素，檢驗結果均合格。

衛生局呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，或於製造產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地（國），並保存肉品來源佐證資料備查，未標示豬肉原料原產地者，違反食品安全衛生管理法第22條及第25條規定，依同法第47條可處3萬至300萬元罰鍰；倘若有原產地標示不實之情形，將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，依同法第45條第1項可處4萬至400萬元罰鍰。

最後，食藥署強調，自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。