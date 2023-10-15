對死難者遺體驗屍 以色列宣稱哈瑪斯虐待、強暴平民

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）可能是出於報復心理，哈瑪斯在對以色列的第一波襲擊中也針對平民進行了攻擊，以軍在逐步反攻後，將死難者的遺體集中到以色列中部的拉姆拉（Ramla）驗屍以釐清死者身份及死因，結果發現部分死者身上有受到虐待及折磨的痕跡，不過未提出實際證據。

據《路透社》報導指出，以色列派出軍隊的驗屍官對遺體進行檢查，目前超過90%的戰死軍隊人員身份已被確認，而喪生平民的身份也在逐步確認當中，目前進度約為一半。

負責驗屍作業的前軍中首席拉比（army chief rabbi）魏斯（音譯，Rabbi Israel Weiss）指出，多具遺體有遭到虐待、強暴的痕跡；另一名後備准尉受訪時則表示，部分受害者的遺體手和腳被砍下，有些則遭到斬首，其中包含一名孩童。

一名軍中的牙醫透露，以軍動用所有檢查方式進行身份驗證，除了槍傷以外，也有一些明顯是為了折磨受害者而造成的傷口；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更將哈瑪斯與外界已知時常公開將戰俘斬首的伊斯蘭國做對比，指控哈瑪斯犯下戰爭罪。

然而，目前所有相關消息都為以色列的口頭聲明，也沒有對媒體提供任何實際的照片證據及醫療紀錄，外界無從確定以方說法是否正確，而哈瑪斯則嚴詞否認有進行任何虐待、折磨的行為。

事實上，在任何戰爭中反人道的行為皆時有所聞，而交戰雙方也時常互相指控對方對平民、婦孺犯下戰爭罪，藉此取得道德制高點以爭取國際支持。不過由於本次以巴衝突雙方都有針對平民居住區發動攻擊，目前區域內的反人道狀況仍嚴重，難以評估實際平民傷亡數字。