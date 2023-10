以巴衝突燒向全球 車臣裔男持刀闖法國校園釀1死、凡爾賽宮、羅浮宮和馬來西亞接獲炸彈威脅

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合報導)以巴衝突升溫連帶加劇全球社會對立情形,13日法國阿拉斯市才發生校園攻擊案,造成一名教師喪命,法國政府隨即宣布進入「緊急襲擊」狀態,14日知名觀光景點凡爾賽宮、羅浮宮甚至陸續接獲炸彈威脅,在緊急疏散人群,封鎖所有出入口後,所幸目前暫未發現任何可疑物品。

法國北部城市阿拉斯(Arras)一所高中上週五(10/13)上午11時左右發生校園攻擊案,一名車臣籍男子Mohammed Moguchkov持刀闖入校園,造成1位教師喪命,另有3人受傷。據了解,這名凶嫌在犯案前曾高喊「真主至大」(Allahu akbar)。而法國政府在案發後指出,這起攻擊事件與以色列、哈瑪斯的衝突有關。

總統馬克宏(Emmanuel Macron)當晚召開安全會議,會後由總理柏納(Elisabeth Borne)宣布法國進入「緊急襲擊」(urgence attentat)狀態,也是反恐安全計畫(Plan Vigipirate)的最高層級,將派出多達7000名士兵,部署巴黎、里昂、馬賽等大城市重要地點。

校園攻擊後隔日(10/14),凡爾賽宮跟羅浮宮也接獲炸彈威脅,館方緊急疏散遊客和工作人員,並暫停開放一天,警方同時也搜索了博物館、凡爾賽宮一帶,宮殿及花園區,但暫時沒有搜到任何可疑物品。

當館方宣布疏散時,羅浮宮和其「標誌性」建築物金字塔下方的地下購物中心還響起了警報。警方封鎖了紀念碑和地下通道,遊客們蜂擁而出。 根據網路上發布的影片顯示,人們匆忙離開之時,有些人停下來拍照,但有些人顯然對發生的事情感到困惑。

The Louvre museum in Paris, France was evacuated on Saturday 14 October 2023 for fear of a terror attack #terrorist #FRAvRSA #HamasTerrorist #HamasisISISpic.twitter.com/3gakUtfSHm