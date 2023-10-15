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以巴衝突燒向全球 車臣裔男持刀闖法國校園釀1死、凡爾賽宮、羅浮宮和馬來西亞接獲炸彈威脅

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 15:45
法國當地時間14日，凡爾賽宮接獲炸彈威脅。（圖／路透社Alamy）

法國當地時間14日，凡爾賽宮接獲炸彈威脅。（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）以巴衝突升溫連帶加劇全球社會對立情形，13日法國阿拉斯市才發生校園攻擊案，造成一名教師喪命，法國政府隨即宣布進入「緊急襲擊」狀態，14日知名觀光景點凡爾賽宮、羅浮宮甚至陸續接獲炸彈威脅，在緊急疏散人群，封鎖所有出入口後，所幸目前暫未發現任何可疑物品。

法國北部城市阿拉斯（Arras）一所高中上週五（10/13）上午11時左右發生校園攻擊案，一名車臣籍男子Mohammed Moguchkov持刀闖入校園，造成1位教師喪命，另有3人受傷。據了解，這名凶嫌在犯案前曾高喊「真主至大」（Allahu akbar）。而法國政府在案發後指出，這起攻擊事件與以色列、哈瑪斯的衝突有關。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）當晚召開安全會議，會後由總理柏納（Elisabeth Borne）宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也是反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級，將派出多達7000名士兵，部署巴黎、里昂、馬賽等大城市重要地點。

校園攻擊後隔日（10/14），凡爾賽宮跟羅浮宮也接獲炸彈威脅，館方緊急疏散遊客和工作人員，並暫停開放一天，警方同時也搜索了博物館、凡爾賽宮一帶，宮殿及花園區，但暫時沒有搜到任何可疑物品。

當館方宣布疏散時，羅浮宮和其「標誌性」建築物金字塔下方的地下購物中心還響起了警報。警方封鎖了紀念碑和地下通道，遊客們蜂擁而出。 根據網路上發布的影片顯示，人們匆忙離開之時，有些人停下來拍照，但有些人顯然對發生的事情感到困惑。

除了法國，遠在地球另一端的馬來西亞柔佛新山谷中城廣場上週六（10/14）晚間也接獲炸彈威脅，當局基於安全，緊急疏散商家與民眾。

據聯合早報報導，警方事後證實商場管理層接獲炸彈威脅，一名自稱來自國外的男子來電警告馬國不可以支持巴勒斯坦，否則就會放置炸彈。

報導引述新山南區警區主任拉勿星期六晚上召開記者會說法，警方是在傍晚5時38分接獲商場管理層的投報，隨即到場調查。截至晚上10時15分，警察已完成商場內的搜索工作，沒有發現炸彈或其他安全威脅。至於附近酒店的搜索工作，目前已完成50%，我們會繼續搜查。”
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