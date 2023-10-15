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快戴口罩！東北風挾帶境外污染物抵達北部 半個台灣亮橘燈 一週空品看過來

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 14:18
今（15）日起東北季風稍增強，同時也挾帶境外污染物移入台灣。（圖／環境部空氣品質監測網）

今（15）日起東北季風稍增強，同時也挾帶境外污染物移入台灣。（圖／環境部空氣品質監測網）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今（15）日起東北季風稍增強，同時也挾帶境外污染物移入台灣，目前已經抵達北部，預計此波污染影響可延續至17日，提醒呼吸道敏感族群外出須留意空氣品質的狀況。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天東北季風將有些增強，不過看來並未挾帶太多的水氣，天氣型態仍是與昨天有些類似，中南部可能不如昨天晴朗，但都還是有陽光露臉，北部、東部及中南部山區有些降雨機會，不過影響都不是很大。

明起至下週二雖然持續為東北季風影響，但將隨著中層乾空氣移入，中南部會再更晴朗些外，迎風面的北部、東部降雨也會更為減少，各地氣溫逐日都不會有太顯著的變化，不過夜晚清晨因為輻射冷卻的關係，日夜溫差還是比較大，早出晚歸仍要多帶件衣物。

而下週三四東北季風減弱轉為高壓迴流偏東至東南風的環境後，各地氣溫才會有明顯的回升2至3度左右，各地天氣都還算穩定，僅迎風面的東半部有些地形降雨影響，日夜溫差都還是大一些。

此外，目前來看，下週五白天起將再度有一波東北季風慢慢南下，因此週五下半天到週日北部及東半部將會轉為陰有短暫陣雨的天氣，屆時外出就要多加留意降雨影響，攜帶雨具了；而背風面的中南部仍舊影響偏小，以晴或多雲的天氣為主，僅午後山區有短暫陣雨，日夜溫差較大的天氣型態為主。

在空品方面，根據環境部空氣品質監測網資訊，由於東北風到來同時也挾帶境外污染物移入台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，西半部須留意午後光化作用致使臭氧濃度上升，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

未來一週，15日至17日受東北季風影響，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，西半部須留意午後光化作用致使臭氧濃度上升，中南部位於下風處，污染物易累積；18日至19日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。環境部提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，
東北季風
境外污染物
空污
環境部空氣品質監測網

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