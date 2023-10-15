Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

加薩平民車隊撤離遭以軍攻擊　伊朗警告局勢恐失控

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 11:46
在對約旦河西岸佔領區的巴勒斯坦難民營發起多次襲擊後，以色列軍隊今（15）日持續對以地面部隊進攻加薩走廊進行準備。（圖／路透社Anadulu...

在對約旦河西岸佔領區的巴勒斯坦難民營發起多次襲擊後，以色列軍隊今（15）日持續對以地面部隊進攻加薩走廊進行準備。（圖／路透社Anadulu...

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）在對約旦河西岸佔領區的巴勒斯坦難民營發起多次襲擊後，以色列軍隊今（15）日持續對以地面部隊進攻加薩走廊進行準備，伊朗則警告，若以色列繼續進行轟炸，就會有「深遠的後果」。

然而，即使外界估計以色列在緩過哈瑪斯的第一波攻擊後「很快」就會發起對加薩走廊的地面攻擊，以軍只是繼續以空襲、炮擊的方式進行壓制，前線地面部隊的衝突大多仍是小規模的遭遇戰，截至截稿為止，大規模的地面攻擊仍未發生。

不過據《半島電視台》報導指出，以色列在週六發出24小時的最後通牒要求加薩走廊北部居民撤離該地後，雖然沒有直接推進地面部隊，卻出動戰機直接攻擊平民的撤離車隊，造成多人傷亡，另一方面，以色列佔領區內的以國開拓者也開始攻擊巴勒斯坦人。

由於伊朗是與哈瑪斯同時襲擊以色列北境的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）背後長期的支持者，而哈瑪斯這次攻擊的大量武器與裝備是由伊朗所支援，不難想像為什麼伊朗駐聯合國大使會於周六晚間警告，若以色列的「戰爭罪刑」及「大屠殺」行徑未被國際社會阻止，局勢將失控且會有「深遠的後果」（far-reaching consequences）。

現階段，各界仍在積極調停以色列與哈瑪斯的衝突。美國除調派第二支航空母艦戰鬥群進入東地中海，並重申對以色列的支持外，拜登也與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，後者希望仍想辦法讓以色列允許開放人道走廊，以確保加薩走廊內必要資源的供給。
以巴衝突
巴勒斯坦
以色列
哈瑪斯
加薩走廊

相關新聞

【國際譴責】以色列對加薩百萬居民發出最後通牒要求撤離　地面部隊開始攻擊難民聚落
【國際譴責】以色列對加薩百萬居民發出最後通牒要求撤離　地面部隊開始攻擊難民聚落
2023/10/14 16:00
路透社記者以色列黎巴嫩戰火前線不幸罹難　飛彈從以色列方向發射廣播車輛全毀
路透社記者以色列黎巴嫩戰火前線不幸罹難　飛彈從以色列方向發射廣播車輛全毀
2023/10/14 15:34
哈瑪斯號召13日時代廣場挺加薩 紐約軍警銷假嚴陣以待
哈瑪斯號召13日時代廣場挺加薩 紐約軍警銷假嚴陣以待
2023/10/13 19:57
以色列籲加薩民眾24小時內往南撤　聯合國憂將發生毀滅性人道災難
以色列籲加薩民眾24小時內往南撤　聯合國憂將發生毀滅性人道災難
2023/10/13 17:32
【以巴衝突】美國防部長也訪以色列　拜登下週提增援台灣亦涵蓋
【以巴衝突】美國防部長也訪以色列　拜登下週提增援台灣亦涵蓋
2023/10/13 16:02

更新時間 : 2023-10-15 15:42 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
更新【台灣2024大選】藍白合會前會順利落幕　推「最強候選人」雙方同意先比民調再辯論
更新【台灣2024大選】藍白合會前會順利落幕　推「最強候選人」雙方同意先比民調再辯論