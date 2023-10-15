加薩平民車隊撤離遭以軍攻擊　伊朗警告局勢恐失控

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在對約旦河西岸佔領區的巴勒斯坦難民營發起多次襲擊後，以色列軍隊今（15）日持續對以地面部隊進攻加薩走廊進行準備，伊朗則警告，若以色列繼續進行轟炸，就會有「深遠的後果」。

然而，即使外界估計以色列在緩過哈瑪斯的第一波攻擊後「很快」就會發起對加薩走廊的地面攻擊，以軍只是繼續以空襲、炮擊的方式進行壓制，前線地面部隊的衝突大多仍是小規模的遭遇戰，截至截稿為止，大規模的地面攻擊仍未發生。

不過據《半島電視台》報導指出，以色列在週六發出24小時的最後通牒要求加薩走廊北部居民撤離該地後，雖然沒有直接推進地面部隊，卻出動戰機直接攻擊平民的撤離車隊，造成多人傷亡，另一方面，以色列佔領區內的以國開拓者也開始攻擊巴勒斯坦人。

由於伊朗是與哈瑪斯同時襲擊以色列北境的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）背後長期的支持者，而哈瑪斯這次攻擊的大量武器與裝備是由伊朗所支援，不難想像為什麼伊朗駐聯合國大使會於周六晚間警告，若以色列的「戰爭罪刑」及「大屠殺」行徑未被國際社會阻止，局勢將失控且會有「深遠的後果」（far-reaching consequences）。

現階段，各界仍在積極調停以色列與哈瑪斯的衝突。美國除調派第二支航空母艦戰鬥群進入東地中海，並重申對以色列的支持外，拜登也與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，後者希望仍想辦法讓以色列允許開放人道走廊，以確保加薩走廊內必要資源的供給。