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比利時國會訪團來台灣 外交部：提升歐洲對台海和平與繁榮的重視

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 11:33
比利時聯邦眾議院外交委員會訪問團在主席范荷芙（右三）女士率領下訪問台灣。（圖／外交部）

比利時聯邦眾議院外交委員會訪問團在主席范荷芙（右三）女士率領下訪問台灣。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）外交部今（15）日證實，比利時聯邦眾議院外委會主席范荷芙即起率團訪台6天，成員包括8位跨黨派議員及跨委員會議員，訪團將晉見總統蔡英文，拜會經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳和環境部等政府機構首長等，討論半導體供應鏈、性別人權、環境、能源等議題。

根據外交部新聞稿，比利時聯邦眾議院外交委員會訪團15至20日訪問台灣，訪團由該委員會主席、國會友台小組共同主席兼「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席范荷芙 （Els Van Hoof）率領，成員包括8位跨黨派及跨委員會議員。

訪團在台期間將晉見蔡英文總統，拜會立法院院長游錫堃、經濟部部長王美花、數位發展部部長唐鳳、環境部等政府機構首長，並接受外交部長吳釗燮款宴。另將與我國綠能、半導體及性別平等相關企業與研究機構會面，討論台比在性別、人權、環境、能源及建立供應鏈韌性等領域深化合作方向。

本團團長范荷芙主席是第3度訪台，近年積極關注台海情勢並多次透過國會質詢及參與「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）、IPAC等跨國議會聯盟連署支持我國際參與，並譴責中國對我文攻武嚇。

本團榮譽主席，外委會議員兼比國國會友台小組共同主席達爾曼 （Georges Dallemagne）則是第6度訪台，他於2003年在比利時參議院推動通過參院首項友台決議案，並於2020年7月與范荷芙主席連袂提出，獲壓倒性通過「有關台灣國際地位決議案」，強調國際社會應大力聲援台灣，維護台海現狀與區域和平穩定，呼籲以具體行動支持我國國際參與。

外交部歡迎比利時跨黨派聯邦眾議員持續以實際行動支持台灣，彰顯台、比兩國理念相近，並提升歐洲對台海和平與繁榮的重視。期盼訪團藉此行促進兩國國會友好交流，並持續深化台比在各個領域的實質合作。
外交部
比利時
半導體
性別人權
綠能
比利時跨黨派議員
比利時跨委員會議員

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