以巴衝突第8日 美國出動艾森豪號航母馳援以色列 但震懾對象非哈瑪斯？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）以巴衝突進入第8天，以色列軍隊週日（10/15）準備對哈瑪斯控制的加薩地帶發動地面襲擊，而就在稍早前美東時間14日，美國五角大廈出動航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）預計前往地中海東部增援。

美國國防部 (United States Department of Defense)先前已派出動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群前往地中海，以協助以色列，而另一艘艾森豪號也已從維吉尼亞州出發前往地中海東部。

艾森豪號航空母艦戰鬥群將加入本週稍早抵達的福特號航空母艦打擊群。福特號航空母艦戰鬥群包括諾曼第號(USS Normandy)，以及湯瑪斯． 哈德納號(USS Thomas Hudner)、拉瑪紀號(USS Ramage)、卡尼號(USS Carney)、羅斯福號(USS Roosevelt)等。。本週早些時候， 美國也宣布將擴大這個區域的部署F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊。

對此，美國國防部在新聞稿中提到，這項部署象徵美國對以色列安全的堅定承諾，以及我們威懾任何試圖讓戰爭升級的國家或非國家行為者的決心。

根據半島電視台引用專家說法，美軍派出艾森豪號航空母艦打擊群增援真正目並非是嚇阻哈瑪斯，而是真主黨與伊朗、或者其他任何可能介入的伊斯蘭和阿拉伯國家等中東勢力。