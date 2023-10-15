〈時評〉2025台灣高齡化社會 醫、護兩缺政府超前部署沒？

新冠肺炎疫情结束，護理師一年驚爆5000人離職，醫生亦缺額嚴重「5大皆空」，今（2023）年，醫學系招生，597個名額，僅招到475人，缺額122人，高醫、長庚醫、成大醫、陽明醫都招生不足，醫護病比與國際標準相差太多，影響國人健康照顧。

一位教學醫院副院長表示，學校剛畢業的護理師，每月薪資僅3萬元，小診所護理師每月3.5萬元，時薪2百元，資深5年以上護理師年薪50多萬元，工作相當辛苦，要輪值三班，工作包括清創、檢查管路、藥物處方管理、檢驗醫矚、注射、藥物處方醫矚、會診處理，大夜班工作更是包山包海，甚至連病患排泄物都要處理。

工作辛苦，待遇不合理，護理師不受尊重，連租屋都因值夜班問題，不受歡迎。無奈之下，全國護理師掀起離職潮，離職率高達12%，原因可歸納成4種，分別是三班輪值、生活不平衡、職場環境差、薪資待遇不佳。由於年輕護理師離職率高，平均年齡快速上升，從2018年35.97歲，2023年上半年增加到37.64歲，快速老化，留不住年輕人，政府應改善護理師工作環境。

有護理師在「公共政策網路參與平台」提案時指出，護理師工作忙碌，每日用餐時間僅10.5分鐘，上廁所6分鐘，一個月休假5天，工作環境不佳。據衛福部照護司統計，全國領有護理師證照30多萬人，只有6成左右，約18.6萬人，仍留在護理師工作崗位，其他轉業空姐、養護中心、居家保母、學校校護，或衞生所職員，都比醫院護理師待遇佳，環境好，而且專業受到歡迎。

如果考上美國RN執照，到美國從事護理師工作，起薪150萬元，加班費另計，工作環境與台灣完全不同，倍受尊重。因此國內不少學校剛畢業的護理師，常到補習班上課，積極準備美國RN執照考試，通過考試後，寧可到求才若渴的外國醫院工作，而不願留在台灣惡劣的醫護環境工作。

國際醫療界合理的護病比是1:6，超過這個比例，即有可能因為病人得不到良好的照顧，增加死亡率，台灣的護病比普遍偏高，大都市教學醫院條件較佳，狀況不至太嚴重，偏鄉醫院卻高達1:13，非常不合理。目前台大醫院護病比是1:7.3，台北榮總1:7.8，台北馬階1:7.2，新北市聯醫1:11.4，三軍總醫院1:7.9，台北市聯醫仁愛1:10.1。護病比普遍不合理，同時也可能影響照護品質。

今年5月1日新冠疫情降級為第四類法定傳染病，指揮中心解編，防疫期間疫苗施打，累計6788萬3091人次，總確診數為1024萬3214人，2022、2023年迄上半年為止，死亡人數近2萬人。全國醫護人員日以繼夜，發揮愛心，犧牲奉獻，工作環境壓力沈重，亦有不少醫護人員確診去逝，令人遺憾，疫情結束後，不少護理師因不堪長期勞累，紛紛轉業，一年高達5千人，使各級醫療院所缺乏護理師更嚴重。

不僅護理師離職缺額嚴重，各大學醫學系招生不足額，也是大問題。今年11校合計提供597個名額，有5240人報名，1772人通過篩選，分發475人，有122個缺額，除了中國醫藥大學、中山大學醫學系額滿之外，高雄醫學大學醫學系缺額33個，長庚大學醫學系缺額29個，成大醫學系缺額15個，陽明交大醫學系缺額10個。

由於工時長、壓力大，台灣醫療院所專科醫生缺額多。依據2022年統計，內科醫師缺3527人、外科缺1519人、兒科缺361人、婦科缺216人、急診缺604人，號稱「5大皆空」，搶才嚴重，成為醫界頭痛的大問題。

台灣每萬人的平均醫師是21.7人。醫病比在OECD各國，每萬人中位數是33人，奧地利超過50人，捷克超過40人，愛爾蘭超過30人，日本、韓國都超過25人，台灣比墨西哥還落後，只贏土耳其。OECD各國，每10萬人醫科畢業生，立陶宛20人，愛爾蘭24人，土耳其超過13人，台灣卻只有6人，醫生供應嚴重不足，醫生、護理師同時大缺人，將嚴重衝擊醫療品質。

台灣目前健保制度甚受歡迎，但是每年將健保預算約8800億元，分配各醫療院所，不足數各醫院只好節衣縮食，削減醫護人員待遇，偏鄉地區甚至因此缺乏經費，醫護病比嚴重偏低，都是亟待正視解決的問題。

2025年台灣即將邁向高齡化社會，老人佔2成，長照需求殷切，如何合理改善醫師、護理師工作環境及待遇，吸引更多優秀年輕人投入醫護工作，已成當務之急。唯有健全的醫療體系，充分的醫護人員，才能保護全民健康。