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好市多又出包？民眾「舌頭麻痹」懷疑堅果餅乾發霉含黃麴毒素 高雄衛生局化驗中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 09:27
楊姓女網友指控好市多高雄店疑似販售發霉堅果餅 乾，衛生局14日派員前往賣場稽查，隨機挑選拆開2 盒產品檢視，並未發現有發霉或異味情形。...

高雄市衛生局派員稽查好市多堅果餅乾

楊姓女網友指控好市多高雄店疑似販售發霉堅果餅 乾，衛生局14日派員前往賣場稽查，隨機挑選拆開2 盒產品檢視，並未發現有發霉或異味情形。... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）楊姓女網友懷疑好市多高雄店販售發霉堅果餅乾，高市衛生局14日派員稽查，但未發現有發霉或異味，將進一步抽驗堅果脆餅及堅果原料，以確認是否黃麴毒素超標。

楊姓女網友13日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，9日到好市多高雄店買2盒新改款的堅果餅乾，吃起來沒有香脆口感，還有苦味及油耗味。11日才吃了第一片的一半，就感受到極強烈苦味，還有嗆辣刺痛感，舌頭口腔麻痹，她雖馬上吐掉，仍嘔吐不已。

楊姓女網友懷疑吃進肚裡的是已發霉的堅果製品，擔心堅果類有黃麴毒素，致電好市多客服電話，除說明遭遇，也要求好市多將同批商品先下架，將可疑成分排除再重新製作販售，但好市多沒有下架。

有網友回覆留言說，好市多很多堅果類產品都有油耗味。但也有不少網友認為，「為什麼不自己拿去第三方檢驗，有憑有據直接去通報衛生局比上來社團講這些都有用吧。」有網友更直言，「送驗後如果確定堅果有問題，這樣才有新聞的價值。不然以上就全部只是您個人的臆測外還有毀損商譽的問題喔。」

對此，高雄市衛生局回應表示，14日已派員至好市多高雄店賣場查察，並隨機挑拆2盒產品檢視，未發現有發霉及異味情形。另也現場檢視販售的綜合堅果脆餅為盒裝產品每組24片，常溫販售。查貯存環境、賣場販售陳列架的衛生及溫度符合食品良好衛生規範（GHP）規定。

衛生局表示，將進一步抽驗堅果脆餅及堅果原料，若經檢驗出黃麴毒素超標，將依違反食品安全衛生管理法規定，命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

好市多表示，杏仁堅果脆片全台原料、製程及供應商都相同，9日當天高雄店賣出32組，全台則是賣出642組，除接獲1件客訴外，尚未接獲其他民眾客訴。
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