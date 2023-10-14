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迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年

初期將使用BitPay

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/14 20:14
在美國可用虛擬貨幣購買法拉利豪華跑車。（圖擷取自法拉利官網）

在美國可用虛擬貨幣購買法拉利豪華跑車。（圖擷取自法拉利官網）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)為滿足客戶需求，義大利高級跑車品牌法拉利已開放美國客戶使用虛擬貨幣購買旗下豪華跑車，計畫將擴至歐洲。

《路透社》報導，多數國際藍籌公司包含Tesla在內皆拒絕使用虛擬貨幣交易，雖然Elon Musk在2021開始接受比特幣，但在這之前他因擔憂環境問題而禁止。

然而，法拉利卻反其到而行，首席營銷和商業主管Enrico Galliera 表示，加密貨幣已經通過引入新軟體和更廣泛使用可再生能源來努力減少其碳足跡，這項決定也是在回應市場需求及投資虛擬貨幣的客戶，其中包含因虛擬貨幣致富的年輕客戶、及保守但尋求多樣化的投資客。

法拉利在美國的初始階段已轉向最大的加密貨幣支付處理商之一BitPay，並將允許比特幣、以太幣和美元穩定幣（USDC）等加密貨幣進行交易。BitPay將加密貨幣支付轉換為傳統貨幣，以保護美經銷商免受價格波動的影響。

歐洲、中東及非洲是法拉利銷售最多的區域，品牌在今（2023）年上半年運送超過1,800輛汽車到美洲地區，尚未透露預計賺進多少虛擬貨幣，但僅表示訂單已滿到2025年。

虛擬貨幣付費方式預計將於明年第一季於歐洲，及其他接受該貨幣合法交易的國家實行。
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