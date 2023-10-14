Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/14 18:08
蘇嘉全（中）女婿Robin Johansson（左）被控傷害罪獲不起訴。（翻攝自Swedish Chamber of Commerce T...

蘇嘉全（中）女婿Robin Johansson（左）被控傷害罪獲不起訴。（翻攝自Swedish Chamber of Commerce T...

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 前任總統副祕書長蘇嘉全洋女婿打傷計程車運匠拒付車資，檢方偵查終結公告女婿獲不起訴。

蘇嘉全大女兒蘇㛄馠的先生，39歲瑞典籍Robin Johansson在台從事歐洲香氛蠟燭、威士忌進口，2020年曾被媒體爆出夫妻經營的蠟燭公司Vana Living僅成立半年，就接到台電1,600萬元大單，巧合的是，當時公公蘇嘉全也才因姪子、立委蘇震清收賄風波向蔡英文請辭下台。

ETtoday報導，Johansson今年6月凌晨酒醉路邊攔車，司機將他載至天母後謊稱身上沒有錢拒付485元車資，雙方僵持不下，Johansson出拳且連揮3拳導致他牙齒斷3顆半。

Johansson於製作筆錄時全盤否認，蘇㛄馠還指控司機想搶劫，司機表示，「他190公分，我172公分，我腳還受傷怎麼可能搶劫他？」氣到離開現場，而原訂9月19日開偵查庭，9月15日卻收到調解通知。

蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場
Johansson被控傷害做獲不起訴。(圖擷取自士林地檢署官網)

司機和胞弟將驗傷單及證物牙齒交給警方後，到調解現場時，調解員卻說沒有驗傷單啊，沒想到連牙齒也不見，司機表示，從警方到調解員都以「訴訟很長啊，要常跑法院喔、拿不到錢」等話說服要和解，甚至從8.8萬元的假牙費及精神撫慰金，被調解員砍到剩3.5萬元，最後司機撤告，士林地檢署將Johansson不起訴。

Johansson昨（13）晚發出聲明，整起事件為語言不通產生的誤會，報導內容並非全貌。惟因本事件業經雙方於司法調查程序中和解而不起訴，且因喬洛賓並非名人或公眾人物，為避免浪費社會資源，他將不再回應，也請大家尊重他及家人的隱私。謝謝大家體諒。
Robin Johansson
瑞典
蘇嘉全
蘇㛄馠
蘇震清
喬洛濱
香氛蠟燭
Vana Living
台電

相關新聞

瑞典幫派盛行槍擊死亡創新高 首相召軍警方擬對策
瑞典幫派盛行槍擊死亡創新高 首相召軍警方擬對策
2023/09/29 15:59
經濟部決議10/1電價不漲 百貨餐飲等產業內需回溫取消凍漲
經濟部決議10/1電價不漲 百貨餐飲等產業內需回溫取消凍漲
2023/09/19 17:58
台灣基泰事故台電維修變壓器　大直部分住戶14日凌晨停電
台灣基泰事故台電維修變壓器　大直部分住戶14日凌晨停電
2023/09/13 20:04
台灣台電外包人員疑遭電擊•昏迷於8米高電塔　送醫不治
台灣台電外包人員疑遭電擊•昏迷於8米高電塔　送醫不治
2023/09/09 16:00
〈投資理財〉台電10年強化電網靱性建設計畫 電線電纜龐大商機
〈投資理財〉台電10年強化電網靱性建設計畫 電線電纜龐大商機
2023/08/27 14:54

更新時間 : 2023-10-14 20:55 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批、業者喊冤　網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?
〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批、業者喊冤　網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?
【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光　黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊
【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光　黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊