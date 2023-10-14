蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 前任總統副祕書長蘇嘉全洋女婿打傷計程車運匠拒付車資，檢方偵查終結公告女婿獲不起訴。

蘇嘉全大女兒蘇㛄馠的先生，39歲瑞典籍Robin Johansson在台從事歐洲香氛蠟燭、威士忌進口，2020年曾被媒體爆出夫妻經營的蠟燭公司Vana Living僅成立半年，就接到台電1,600萬元大單，巧合的是，當時公公蘇嘉全也才因姪子、立委蘇震清收賄風波向蔡英文請辭下台。

據ETtoday報導，Johansson今年6月凌晨酒醉路邊攔車，司機將他載至天母後謊稱身上沒有錢拒付485元車資，雙方僵持不下，Johansson出拳且連揮3拳導致他牙齒斷3顆半。

Johansson於製作筆錄時全盤否認，蘇㛄馠還指控司機想搶劫，司機表示，「他190公分，我172公分，我腳還受傷怎麼可能搶劫他？」氣到離開現場，而原訂9月19日開偵查庭，9月15日卻收到調解通知。



Johansson被控傷害做獲不起訴。(圖擷取自士林地檢署官網)

司機和胞弟將驗傷單及證物牙齒交給警方後，到調解現場時，調解員卻說沒有驗傷單啊，沒想到連牙齒也不見，司機表示，從警方到調解員都以「訴訟很長啊，要常跑法院喔、拿不到錢」等話說服要和解，甚至從8.8萬元的假牙費及精神撫慰金，被調解員砍到剩3.5萬元，最後司機撤告，士林地檢署將Johansson不起訴。

Johansson昨（13）晚發出聲明，整起事件為語言不通產生的誤會，報導內容並非全貌。惟因本事件業經雙方於司法調查程序中和解而不起訴，且因喬洛賓並非名人或公眾人物，為避免浪費社會資源，他將不再回應，也請大家尊重他及家人的隱私。謝謝大家體諒。