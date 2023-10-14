路透社記者以色列黎巴嫩戰火前線不幸罹難　飛彈從以色列方向發射廣播車輛全毀

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 一位路透社記者13日在黎巴嫩不幸罹難，打中他的飛彈從以色列方向發射過來，以方表示會進行調查。

《路透社》報導，以色列軍隊和黎巴嫩真主黨武裝份子在邊境衝突中交火，一個包含半島電視台、法新社記者在內的記者團正在以色列邊界Alma al-Shaab附近工作，一枚飛彈從以色列方向發射後造成6名記者受傷、一名記者 Issam Abdallah 身亡。

黎巴嫩總理 Minister Najib Mikati將這起事件怪罪以色列；以色列國防軍沒有立即回應。

以色列駐聯合國大使Gilad Erdan表示，他們不希望殺害任何履行工作職責的記者，但處於戰爭狀態事情可能會發生，他們試著盡可能減少或阻止傷及平民，對此感到很抱歉，以色列將進行調查，現在咎責都太早。

路透社發布聲明表示，Issam Abdallah 在為廣播公司提供現場影片時遇害，當時鏡頭對準山坡，相機因巨大爆炸聲晃動，空氣中充滿煙霧尖叫聲四起。

一名在場的記者回憶，路透社和另外兩家新聞機構正在拍攝從以色列方向發射的導彈，當一枚導彈擊中Abdallah時，他正坐在靠近團隊其他成員的低石牆上。幾秒鐘後，另一枚導彈擊中團隊的車輛並將其點燃。

半島電視台譴責以色列並表示，另外兩名受傷的記者當時明顯可被辨認為新聞工作者，而國際媒體廣播車輛在協商過後的地點工作也被轟炸全毀。