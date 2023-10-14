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【國際譴責】以色列對加薩百萬居民發出最後通牒要求撤離　地面部隊開始攻擊難民聚落

By 李昱德　, 台灣英文新聞－特約記者
2023/10/14 16:00
夾在以色列軍方與哈瑪斯戰火下的巴勒斯坦民眾, 被迫逃離加薩城 (路透13日照片/Mohammed Salem)

夾在以色列軍方與哈瑪斯戰火下的巴勒斯坦民眾, 被迫逃離加薩城 (路透13日照片/Mohammed Salem)

（台灣英文新聞／綜合外電報導）以巴衝突激化的7天後，以色列政府昨（13）日發出最後通牒，要求北加薩地區及加薩城內居民於24小時內撤離，由於此類警告通常發布於「大型人道災難」即將發生前，外界擔心以色列地面部隊可能將在空襲後正式攻入加薩走廊。

據《半島電視台》報導，整個加薩走廊地區約有230萬居民，北部地區就住有110萬，其中就包括地區最大城加薩城，聯合國將要求百萬居民在一天內撤離斥為不可能的任務， 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲以色列重新考慮此一要求，而沙烏地阿拉伯、科威特等阿拉伯國家則譴責撤離通牒。

儘管如此，在以色列未理會國際關切的同時，通牒發出後北加薩走廊居民仍開始把握有限的時間出逃，不過由於空襲仍未停止，許多人在逃難途中喪生。

哈瑪斯指出，以色列空軍針對三處出逃的平民車流進行轟炸，喪生的70人中大部分為婦女及孩童；加薩衛生部門則稱，空襲摧毀了大量民宅，並造成至少1800人喪生，過半數死難者不滿18歲。

最後通牒發出後，第一支包含坦克在內的以色列地面部隊於昨日進入加薩地區。以國官方表示，這單純是小規模的突襲，目的是為確認哈瑪斯火箭部隊的位置，以及遭俘獲人員的關押處。

另一方面，位於以色列占領區的約旦河西岸地區也同時受到以色列軍方的攻擊，該區內實際由巴勒斯坦解放組織控制的城市耶利哥（Jericho）鄰近兩處巴勒斯坦難民聚落阿卡巴特·賈伯（Aqabat Jabr）及艾因艾爾蘇丹（Ain al-Sultan），據醫療來源指出，以軍在與聚落居民發生衝突後對平民開火；聖城耶路撒冷近郊的加蘭迪亞（Qalandiya）難民營也遭攻擊。
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