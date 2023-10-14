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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨總統參選人賴清德今天(14日) 指出，總統選舉到底是幾組人馬參選還不確定，但要贏得選舉，最後還是要靠自己，呼籲支持者千萬不可大意，不僅總統大選要贏，立委選舉也要贏。

賴清德上午參加旅中鄉親賴清德後援會成立大會，出席的還有民進黨立委何欣純以及民進黨台中市立委參選人江肇國等人，不過賴清德在進場前，面對媒體詢問藍白合等議題未回應。

賴清德致詞說，在這次選舉如選出親中政權，民主陣營一定會頭痛，今天大家聚在這裡的使命，就是贏得總統大選，而這場選舉還在變化，千萬不可大意，到底是幾組人馬參選還不確定，但要贏得選舉，最後還是要靠自己，不僅總統大選要贏，立委選舉也要贏。

賴清德指出，中國用文攻武嚇手段，要求台灣的主人放棄權利，接受他們的意見，也就是接受只要支持民進黨，社會會動盪，印太地區不會有和平的意見，同時放出懷疑台灣及美國的言論，但美日韓等國家都希望台海和平，因為台海和平是全世界安全不可或缺的條件之一。

賴清德說，全世界都關心台灣，台灣不是獨自面對中國，兩岸問題不是國共內戰的延續，台灣的安全問題也是全世界的問題，選舉期間懷疑台灣、美國的言論很多，民眾更應團結，更加信賴台灣。

賴清德指出，台中市人口數在直轄市中排名第2，民進黨政府也支持台中市的建設，像是陳水扁擔任總統時開闢台中科學園區，促進產業發展，創造就業機會。

媒體問及藍白合會前會

賴: 不便評論在野黨活動

中央社報導，國民黨與民眾黨14日舉行藍白合會前會前夕，賴清德昨(13日) 曾表示，不便評論在野黨的活動，但決定輸贏的最大關鍵還是在自己。

賴清德13日下午舉行「國家希望工程」文化政策記者會，宣示「以2個承諾、8項主張」，追求「文化永續、世界台灣」的文化願景，會後接受媒體訪問。

針對民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜的「藍白合」會前會即將登場，賴清德表示，對於在野黨活動不便評論，不過，每場選舉通通都一樣，決定輸贏最大關鍵還是在自己。

民進黨總統參選人賴清德（圖）13日在台北舉行「國家希望工程」國政願景發表會，主題為「文化永續，世界台灣」，賴清德表示，他將站在台灣民主運動先

驅蔣渭水的肩膀上，用文化深化對台灣的認同。中央社

賴清德在政見發表會提到，要站在醫生蔣渭水肩上，再為台灣加開繼續前進的一帖處方，不過，對手柯文哲也曾稱要繼承蔣渭水遺志，被問到是否與柯文哲互別苗頭，賴清德表示，彼此有很大不同。語畢，台下觀眾熱烈鼓掌。

此外，侯友宜日前針對台獨、貪腐、新潮流等議題提出「三問」，要求賴清德直球對決。賴清德表示，這題目與今天主題不相關，且不可能期待侯友宜誇獎他。語畢，台下與會者拍手、大笑，賴清德說，如果能這樣想的話，就應該能平常心看待。

媒體詢問，中國宣布延長貿易壁壘調查是否介入台灣大選、是否擔心中國單方面停止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），政府有何因應作為。賴清德反問是否要詢問文化政策，接著表示，中國不放棄武力併吞台灣是事實；中國為了要達到併吞台灣目標，一定會用文攻武嚇各種手段，甚至也會企圖影響台灣每一場選舉。

他表示，在這種狀況下，台灣人民經過這麼多年來民主洗禮下，應該都看得非常清楚。

他強調，台灣人民與人為善、熱愛和平，希望和中國做朋友，並不希望成為敵人，他也公開講過，只要能夠滿足對台灣的對等與尊嚴原則下，很樂意跟中國進行交流、合作，增進兩岸福祉。

賴清德並向中國政府喊話，兩岸有共同的敵人就是天災地變傳染病，也有共同的目標就是增進兩岸人民的福祉，如果中國的政府多一點點站在人民福祉來看的話，很多問題都能化解。

賴清德：贏得總統大選要靠自己 提醒支持者「這場選舉還在變化、千萬不可大意」

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