台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台積電運動會今天(14日) 在新竹縣立體育場舉行，創辦人張忠謀應邀出席致詞表示，半導體產業已沒有全球化，台積電未來幾年的挑戰可能比過去更嚴峻，但相信台積電應該可以克服。

此外，董事長劉德音宣布發給每名基層員工新台幣1.6萬元特別獎金。

台積電運動會14日在新竹縣立體育場舉行，由董事長劉德音主持。中央社

張忠謀說，他於2019年台積電運動會時曾經說過，台積電已經成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，過去4年證實了他所說的話。

張忠謀表示，在半導體方面，已經沒有全球化，自由貿易也已經沒有，最重要的是國家安全，每個國家都在擔心國家安全，台積電成為大家都有需要的公司。

中央社引述張忠謀說，在競爭方面，別家公司會利用地緣政治的趨勢，來打敗台積電，台積電未來幾年的挑戰可能比過去更為嚴峻。不過，他看到年輕人很有精神，相信台積電可以克服。他並帶領現場台積電員工高喊「我愛台積、再創奇蹟」。

報導另引述董事長劉德音表示，台積電運動會是每年公司最大的盛會，自1993年至今已舉行26屆，隨著疫情趨緩，今天可以延續舉行運動會活動，讓員工齊聚一堂，發揮運動家「勝不驕、敗不餒」的精神。

劉德音說，今年首次有海外員工透過現場或連線參與。隨著公司擴張發展，參與員工一年比一年多，台積電是全球性企業，應發揮包容、共融精神，立足台灣，放眼世界。

回顧過去一年，劉德音表示，在面對許多逆風下，台積電仍有許多進展，3奈米已進入大量量產，2奈米預計在新竹、高雄廠區生產，並在美國、日本建廠，走出舒適圈。

劉德音說，新學習曲線是成長必經道路，釋放創新是目的，要勇敢跨出去，他期勉員工正面看待成長過程的挑戰，越戰越勇，可以繼續展翅在天空中翱翔。

劉德音表示，員工就是具相同核心價值的台積電團隊，可以合作並帶來力量。他勉勵台積電員工齊心合作，成為社會向上的力量，及引以為傲的台積電。

劉德音並宣布，台灣基層員工每人發放1.6萬元特別獎金，現場隨即響起熱烈歡呼聲。

台積電運動會14日在新竹縣立體育場舉行，有4名來自日本廠的員工到場參加。中央社