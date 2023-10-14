涉綠能弊案收賄逾2000萬、國民黨籍雲林縣議長沈宗隆請辭　一個月內將補選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨雲林縣議長沈宗隆昨(13日) 主持議會時宣布，因個人生涯規劃，請辭議長一職。他會後坦言，因綠能涉賄遭檢方起訴，現在辭去職務，減少外界揣測，以公平心態對待官司。

雲林縣議會13日舉行第20屆第2次定期會，沈宗隆主持議會，開議前宣布請辭議長。他表示，「去年12月25日宣誓就職擔任雲林縣議會第20屆議長，因個人生涯規劃從今天起辭去議長職務」。

沈宗隆會後接受媒體聯訪表示，從政30多年，擔任3屆議長，此次遇到官司，對於個人來講有點累，現在辭去職務，減少外界的揣測，以公平的心態對待官司的進行。期許未來雲林縣政府和雲林縣議會，府會和諧，大家共同為雲林縣民謀福祉。

雲林縣議會指出，13日會將沈宗隆的請辭案送到內政部核備，並在1個月內進行議長補選。

中央社報導，沈宗隆因涉嫌向達德能源公司收賄新台幣2000萬元案，雲林地檢署今年7月底依貪污罪等罪嫌將他起訴。自由時報三立新聞等媒體則稱收賄金額為2600萬元。

沈宗隆宣布請辭議長，無黨籍雲林縣議員黃凱表示，將角逐議長，尋求其他議員支持。

雲林縣議會總共有43席，其中民進黨10席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席，無黨籍22席。

黃凱表示，自己經由雲林縣議會民意聯盟政團12人共同推選出來角逐議長，他將尋求其他議員支持，期望能順利接任議長。

中央社引述雲林縣議會民進黨團總召、縣議員張維崢指出，黨團將會內部開會，同時函文黨中央請示是否將派人角逐。雲林縣議會國民黨團總召、縣議員李明哲則說，將內部討論。

沈宗隆強調，絕對沒有特定人選，屆時大家共同努力推選適當的人選擔任議長。

雲林縣議會指出，13日會將沈宗隆的請辭案送到內政部核備，並在1個月內進行議長補選。