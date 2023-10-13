哈瑪斯號召13日時代廣場挺加薩 紐約軍警銷假嚴陣以待

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）以巴衝突各有擁護者，全球挺巴勒斯坦人抗議活動將於當地時間13日在美國紐約時代廣場等地登場，紐約當局表示將保護猶太與穆斯林社群，但也強調沒有接獲任何確切或可信的威脅。

以色列與加薩的哈瑪斯組織發生激烈衝突，包括哈瑪斯的殺人擄人的惡行及以色列揚言讓加薩從地球上消失，使得猶太社群與伊斯蘭社群的安全面臨威脅。

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前哈瑪斯領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）呼籲穆斯林世界於13日舉行抗議活動力挺加薩走廊與巴勒斯坦人，而在本次衝突爆發初期，已有許多挺巴勒斯坦民眾聚集在時代廣場抗議，紐約當局也擔憂今次的大型抗議示威可能發生意外或衝突。

ABC News報導，在當地時間12日舉行的記者會上，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）與紐約市長亞當斯（Eric Adams）強調，紐約市民的安全是第一要務。亞當斯表示，已經指示紐約市警察局向學校與宗教場所增派人力，「紐約市世界上最多元化的城市，保護居民是我們最神聖的責任。」

紐約市警察局發布公告取消休假，並指示所有軍警人員無論職位為何，皆應身著制服於週五執行任務，並做好部署的準備。

侯可表示，不僅是紐約市，紐約州各地都將積極保持警惕，州警已經全面出動，國民警衛隊也奉命在主要交通樞紐巡邏。儘管目前沒有任何情報顯示紐約州內存在任何活躍的威脅，侯可強調，在這種充滿危險的時刻當局將保持高度警惕，採取措施阻止任何潛在的暴力事件。此外，她也安撫民眾「沒有理由感到害怕，」繼續如常生活。

紐約市情報局副局長韋納（Rebecca Weiner）表示，相關部門正在努力確保紐約街頭不會出現暴力，包括反恐人員攜帶重型武器，在各敏感場所巡邏應對，警方正在監控激進組織在網路上發布的消息，掌握可能在紐約出現的相關活動。