Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

哈瑪斯號召13日時代廣場挺加薩 紐約軍警銷假嚴陣以待

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/13 19:57
以巴衝突７日爆發後，已陸續有民眾在紐約時代廣場抗議。（圖／路透社Jeenah Moon）

以巴衝突７日爆發後，已陸續有民眾在紐約時代廣場抗議。（圖／路透社Jeenah Moon）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）以巴衝突各有擁護者，全球挺巴勒斯坦人抗議活動將於當地時間13日在美國紐約時代廣場等地登場，紐約當局表示將保護猶太與穆斯林社群，但也強調沒有接獲任何確切或可信的威脅。

以色列與加薩的哈瑪斯組織發生激烈衝突，包括哈瑪斯的殺人擄人的惡行及以色列揚言讓加薩從地球上消失，使得猶太社群與伊斯蘭社群的安全面臨威脅。
相關閱讀：加薩平民淪俎上肉 以國要回全部人質才放行人道物資
【以巴衝突】美國防部長也訪以色列　拜登下週提增援台灣亦涵蓋

前哈瑪斯領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）呼籲穆斯林世界於13日舉行抗議活動力挺加薩走廊與巴勒斯坦人，而在本次衝突爆發初期，已有許多挺巴勒斯坦民眾聚集在時代廣場抗議，紐約當局也擔憂今次的大型抗議示威可能發生意外或衝突。

ABC News報導，在當地時間12日舉行的記者會上，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）與紐約市長亞當斯（Eric Adams）強調，紐約市民的安全是第一要務。亞當斯表示，已經指示紐約市警察局向學校與宗教場所增派人力，「紐約市世界上最多元化的城市，保護居民是我們最神聖的責任。」

紐約市警察局發布公告取消休假，並指示所有軍警人員無論職位為何，皆應身著制服於週五執行任務，並做好部署的準備。

侯可表示，不僅是紐約市，紐約州各地都將積極保持警惕，州警已經全面出動，國民警衛隊也奉命在主要交通樞紐巡邏。儘管目前沒有任何情報顯示紐約州內存在任何活躍的威脅，侯可強調，在這種充滿危險的時刻當局將保持高度警惕，採取措施阻止任何潛在的暴力事件。此外，她也安撫民眾「沒有理由感到害怕，」繼續如常生活。

紐約市情報局副局長韋納（Rebecca Weiner）表示，相關部門正在努力確保紐約街頭不會出現暴力，包括反恐人員攜帶重型武器，在各敏感場所巡邏應對，警方正在監控激進組織在網路上發布的消息，掌握可能在紐約出現的相關活動。
紐約
挺巴勒斯坦
挺加薩
以巴衝突
猶太人
伊斯蘭社群
激進組織
抗議示威

相關新聞

以色列籲加薩民眾24小時內往南撤　聯合國憂將發生毀滅性人道災難
以色列籲加薩民眾24小時內往南撤　聯合國憂將發生毀滅性人道災難
2023/10/13 17:32
【以巴衝突】美國防部長也訪以色列　拜登下週提增援台灣亦涵蓋
【以巴衝突】美國防部長也訪以色列　拜登下週提增援台灣亦涵蓋
2023/10/13 16:02
遭疑武器被哈瑪斯使用於以巴衝突　北韓強烈否認：美國反共的「黑色陰謀」
遭疑武器被哈瑪斯使用於以巴衝突　北韓強烈否認：美國反共的「黑色陰謀」
2023/10/13 11:45
白磷可蝕至人骨致殘 人權觀察控以色列對加薩、黎巴嫩使用白磷彈【影】
白磷可蝕至人骨致殘 人權觀察控以色列對加薩、黎巴嫩使用白磷彈【影】
2023/10/13 10:58
以哈瑪斯突襲以色列為借鏡　南韓欲與北韓中斷軍事協議提升安保
以哈瑪斯突襲以色列為借鏡　南韓欲與北韓中斷軍事協議提升安保
2023/10/12 19:47

更新時間 : 2023-10-14 02:33 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批、業者喊冤　網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?
〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批、業者喊冤　網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?
【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光　黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊
【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光　黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊
Google、Amazon、Cloudflare遭遇史上最大DDoS攻擊 1秒發數億服務請求
Google、Amazon、Cloudflare遭遇史上最大DDoS攻擊 1秒發數億服務請求