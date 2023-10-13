里仁與加拿大駐臺北貿易辦事處合作推廣永續飲食　藍靛果新食尚

追求天然果物的食飲浪潮來襲，你跟上了嗎？ 10月13日，里仁公司總經理李妙玲與加拿大駐臺北貿易辦事處（ CTOT）處長Ed Jager（敬獵人） 向臺灣大眾介紹具有長壽果之稱的加拿大超級水果——「藍靛果」（ Haskap）， 同時邀請營養師黃千芮介紹藍靛果的營養成份及保健價值， 並且邀請媒體朋友們體驗品嚐運用無添加的100%藍靛果汁與果醬 製成的美味餐點。里仁多年來支持加拿大有機農友， 引進臺灣無法栽種的野生藍莓、蔓越莓、 野米等加拿大特色有機農產品，今年引進「藍靛果」原汁及果醬， 促進臺加農業與食品合作的多元樣貌， 更帶動以果物為本的健康食飲風潮。

如何透過飲食攝取現代人非常需要的花青素等營養素？ 有八年營養諮詢經驗的營養師黃千芮指出， 藍靛果不但擁有豐富的維生素A、C、E及礦物質鉀、鈣、磷、鐵， 藍靛果深紫藍色的果皮和深紅色的果肉有著極高的抗氧化能力， 花青素含量是野生藍莓的9倍、抗氧化能力也優於藍莓2~3倍。 值得一提的是，藍靛果汁的花青素含量，是紅葡萄的43倍。 對於營養不均衡的外食族、經常使用3C產品的學生與上班族、 長期承受生活壓力的現代人而言， 藍靛果無疑是對抗慢性發炎的超級水果。

加拿大駐臺北貿易辦事處（CTOT）處長Ed Jager（敬獵人）在致詞時， 特別感謝里仁長期支持加拿大有機農業的發展， 並且連年舉辦加拿大有機農產交流活動， 引進臺灣無法栽種的特色農產與商品。里仁公司總經理李妙玲說：「 里仁秉持對土地生態的關心， 從支持臺灣本土的有機與友善農友開始， 也希望能支持有共同理念的海外農友。 此次合作引進的加拿大藍靛果農場，採用天然的方式種植藍靛果。 由於成熟的藍靛果會吸引大群鳥兒啄食，因此， 農友以覆網方式保護果實，待機器採收時再拉開覆網； 既不傷害鳥類，採收後的落果也能與鳥類共享，與里仁支持的「 生產、生活、生態、生命」的四生理念不謀而合。」

即日起至10月24日止，全臺里仁門市舉辦「楓香遠揚」 體驗加拿大有機楓情活動，除了藍靛果商品外， 還有以加拿大穀物水果加工的常溫豆奶、全果果乾、 紅扁豆米粉等廣受歡迎的產品。 里仁期望結合臺灣本土的有機產業鏈實力， 持續帶動加拿大當地農友朝向有機、永續的方向前進， 也深化台加農產貿易合作、促進雙方農民福祉及農業永續發展。

里仁官方網站：www.leezen.com.tw

照片由里仁提供

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