統一渡假村線上旅展好康送 一位兒童或長者免費住

秋冬遠離塵囂秘境旅行，搶這波最優惠！統一渡假村（新竹馬武督、谷關及墾丁）即日起～11/6官網限定‧線上旅展開跑，預訂一泊一食專案加碼贈一位12歲以下兒童或70歲以上長者免費住（含自助式早餐），入住日期至2023/12/29止，平日及小假日適用，孝親旅行、家庭出遊都適合。谷關秋冬「健康散策」溫泉假期，將旅行與養生概念結合，一泊一食和洋雙人房7,280元起，沉浸山林美景、房內私密泡湯，讓您每個moment都療癒身心。此外，2023不能錯過的年度盛事─新社花海，於11/11~12/3正式展開，主題「漂浮花都」，打造空中花卉城堡，神秘奇幻的氛圍每一刻都嘆為觀止。

新竹馬武督「魔幻樹旅‧玩轉風城」、墾丁「元宇宙大冒險」一泊一食雙人房平日4,580元起，入住饗在地特色小點及園區限定闖關活動，打造秋冬旅遊新玩法，無論喜歡童話故事般地森林冒險，或是熱血元宇宙水陸PK戰，統一渡假村都能滿足您對假期的所有需求！

統一谷關秘境假期五大亮點

＃亮點1：專案加贈伴手禮 不出國也能享受神級渡假

秋冬入住統一谷關，不只泡湯溫活暖身、療癒身心，更帶您領略旅行中層層疊疊的驚喜！Check in後的泰雅迎賓舞蹈，深度感受部落文化的熱鬧與歡騰；有如萬花筒般地森泉光廊，開啟林間光影交錯的奇幻感官。此外預訂「健康散策」專案，入住加贈統一生機伴手禮一份，客房亦提供膠囊咖啡、生機飲品和零食，室內享受愜意時光、戶外山林沉浸溫泉，穿著浴衣漫步日式庭園，幸福指數超標！

＃亮點2：走進山林 健康心旅行

山林環繞、綠意瀰漫，來谷關享受美景與芬多精之餘，更要將養生與漫遊融入旅行當中。統一谷關客房與戶外湯池屬碳酸氫鈉泉，泉水清澈、質地溫潤，有助於促進血液循環，素有美人湯之稱。除了泡湯暖身，推薦參加毛巾健康操與動物造型毛巾DIY活動，假期放鬆、簡單動一動兼手作可愛紀念品，走出園區還能走訪周遭景點，如捎來步道、溫泉公園及八仙山…等，遠離都市塵囂，讓溫泉與大自然的力量療癒身心吧！

＃亮點3：睜眼即見美景 和洋房內享幽靜、泡暖湯

與山林相映、與自然融為一體，質樸雅致的客房瀰漫著悠閒舒適的氣息，大片窗戶將山色融於房內，雙人房更設置了和洋休憩區，讓旅客在窗景下消磨時間，夜晚徹底放鬆身心入睡，早晨被山林喚醒，重點是在房內就能沉浸愉悅的泡湯時光，跳脫日常桎梏，累積的壓力終於在浩瀚山林美景中消散。

# 亮點4：一泊二食饗人氣「富貴特盛饗宴」

想要大啖谷關在地人氣美饌，選擇一泊二食專案最划算，和洋雙人房只要8,880元起，饗人氣富貴特盛饗宴，以富貴麵包雞及三台餐車(特色小菜車、蔬食沙拉車及夢幻甜點車)為主軸，先推出特色小菜車開胃，接著品嚐熱呼呼的泰式海鮮鍋及焗烤鱘龍飯，重頭戲富貴雞登場─剪開碩大麵包，雞的精華盡現眼前，濃郁雞汁搭配麵包，佐以鮮嫩雞肉，中間有蔬食沙拉車的精彩桌邊服務，最後用夢幻甜點車作結尾，此外，每台餐車的料理皆可無限續點！

＃亮點5：野奢BBQ 一泊四食

話題度超高！統一谷關野奢假期，無須攜帶任何裝備就能享受，彷彿飯店裝潢一般，每房皆設有獨立湯屋和衛浴設備，在溫暖的泉水中欣賞山色，讓身心與大自然合而為一。雙人入住12,000元起，10人以上可提供包場服務，享自助早餐、BBQ派對、午茶、消夜與管家服務，親朋好友圍坐一起吃喝玩樂、大投影幕看影片、聽音樂，每一分鐘都是假期的珍貴環節！