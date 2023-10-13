台北遠東香格里拉搞怪萬聖節 魔法小鎮蛋糕、芭比特調變裝派對限時登場

不給糖就搗蛋，台北遠東香格里拉萬聖魔法小鎮限時開啟！飯店自10月16日至31日期間，帶來一系列萬聖節主題活動，從創意甜點、芭比主題特調和派對，一起搞怪有理。德籍行政甜點主廚法蘭克 (Frank Braun) 以「萬聖節魔法小鎮」為主題，設計有趣可愛的創意甜點，包括三款7吋造型蛋糕：「頑皮幽靈南瓜蛋糕」、「愛箭穿心鬼怪蛋糕」與「暗夜黑莓墓園蛋糕」，於一樓The Cake Room販售。10月27日至31日，飯店結合今年熱映電影《芭比Barbie》推出多款限定特調，馬可波羅酒廊更將於10月27日及28日晚間舉辦「芭比主題派對」，只要打扮符合主題，即可獲得1杯粉紅酒！萬聖節限定蛋糕需三天前預訂，詳洽 (02) 7700-3155。

The Cake Room (1F) 香格里拉萬聖魔法小鎮限定甜點

迎接萬聖節這個特別的日子，德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun) 施展魔法，以「香格里拉魔法小鎮」為主題，設計搞怪又可愛的萬聖節限定甜點，各種設計巧妙、造型獨特的甜點，無論在自家舉辦派對或參加聚會當伴手禮，絕對是備受矚目的焦點！

頑皮幽靈南瓜蛋糕 (7吋1,680元)

這款香草南瓜起司蛋糕，以經典的南瓜和俏皮的幽靈裝飾，別緻又充滿童趣。南瓜的香甜撞上起司的濃郁，如在萬聖之夜感受到的魔法咒語。而最令人會心一笑的亮點，正是那隻穿著鞋子的幽靈，使這款造型蛋糕成為萬聖節中最難忘的畫面。

愛箭穿心鬼怪蛋糕 (7吋1,680元)

以鬼怪造型為主的溼橄欖油巧克力蛋糕，細節充滿著主廚的巧思與匠心。從縫合的嘴巴到箭心之傷，底下的圓形巧克力薄脆片仿若滲出的鮮血，內餡則是孟加拉巧克力奶油餡，如同萬聖夜的魔法般香甜撩人。

暗夜黑莓墓園蛋糕 (7吋1,680元)

獨特的黑絲絨蛋糕巧妙地結合了墓碑和黑夜蝙蝠的造型巧克力片，完美捕捉了萬聖節的魔幻氛圍。一刀輕輕地切開，深紅的蔓越莓醬如血般緩緩滲出，與濃郁的栗子泥層層交疊，每一口都蘊含著萬聖夜的神秘和冒險，令人回味無窮。

Hi Barbie! 萬聖節創意特調

台北遠東香格里拉調酒師團隊以電影芭比主題發想，推出四款獨具風味的創意特調，於38樓馬可波羅酒廊、6樓李白居及大廳茶軒同步供應，帶來與眾不同的萬聖節體驗。

芭比趴 450元

在萬聖節陰森的夜晚，隨風飄來的是芭比的音樂旋律。以帶有黑莓和巧克力風味的泰樂波特葡萄酒作為基酒，宛如暗夜中的秘密。混合其中的酸甜蔓越莓汁和甜美的蜂蜜，不僅呈現了萬聖節「不給糖就搗蛋」的玩心，更帶有一絲叛逆，完美呼應芭比的多重魅力。

嗜血肯尼 450元

提及肯尼，總會想到那活潑又時尚的形象。這款調酒選用英國黑刺李琴酒作為基酒，滴入芒果糖漿和杏桃利口酒，讓調酒的味道甜而不膩。創意注入紅石榴糖漿，不只帶來誘人色澤，更與萬聖節的血色主題相映成趣，透露出神秘的誘惑。最後，加入香蕉泥和椰奶，豐富了口感，同時更巧妙地呼應了肯尼特色。

芭比核心 450元

選用墨西哥烈酒梅茲卡爾龍舌蘭酒為基底，煙熏氣息猶如漫步古墓。放入攪打過後的火龍果汁，呈現其血般色澤。隨後添加入口綿軟順滑的蘇托力伏特酒及氣泡細緻的薑汁汽水，帶來辣味和清涼感。而杯沿沾上夏威夷棕櫚島的黑鹽，宛如魔法結界，封存這款調酒的吸引魔力，讓人一喝難忘。

美味芭比 400元

這款萬聖節無酒精特調，完美融合了芭比的經典魅力與節日的神秘氛圍。融合了蔓越莓汁和綜合梅果的紅潤色澤，彷彿萬聖之夜下的血紅月光，再添加新鮮檸檬汁與草莓糖漿，帶來微微的酸甜，隨後加入蘇打水，氣泡如魅影般跳躍，最後撒上萬聖節必備的糖果，為整杯調酒增添慶祝的氣氛。

38樓馬可波羅酒廊 芭比主題派對

歡慶萬聖節，馬可波羅酒廊特別於10月27日及28日晚間9點至午夜12點舉辦「芭比主題派對」，只要打扮符合芭比主題風格，無論是經典的粉紅格紋小洋裝、展現繽紛的80年代復古運動服或是身著螢光直排輪裝，即可獲得1杯Chandon汽泡酒。當晚，將由現場DJ帶來一系列從80年代至今膾炙人口的芭比主題樂曲。不僅如此，還有放大版的巨型芭比娃娃盒，可供消費者進入拍照打卡留念。在搞怪有理的萬聖夜，來場時尚變裝派對，展現芭比的無敵魅力。

**台北遠東香格里拉提醒您：飲酒過量，有礙健康。