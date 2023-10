以色列籲加薩民眾24小時內往南撤　聯合國憂將發生毀滅性人道災難

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)受到哈瑪斯突襲而進行猛烈反擊的以色列,今日向110萬名巴勒斯坦加薩地區的居民通報,要居民「在24小時內向南移動」,分析認為,這是在預告著以軍地面部隊即將攻入加薩。

聯合國透露,以色列軍隊此次的通報不僅是在警告加薩地區居民,也適用於聯合國職員,以及在聯合國所提供的避難設施避難的人。

聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)表示,聯合國認為,若不是將發生會造成毀滅性的人道後果,以軍不會發出此類通知,若此類命令已確定,為避免已發生的悲劇演變成災難,聯合國呼籲撤回這一項命令。

在遭到哈瑪斯突襲後,以色列全面封鎖了加薩地區,並且已連續進行了6天的空襲報復,平民的死傷正在擴大。

聯合國人道事務協調廳(OCHA,UUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)指出,截至當地時間12日晚間11點,加薩地區難民數已達42.3萬人,在這一天就增加了8.4萬人。

OCHA表示,以色列不斷地集中轟炸,在近24小時內,人口密集地的多棟住宅都被破壞,目前為止,包含住宅在內,被炸毀的建築物已多達2835棟。

根據韓聯社,加薩地區當局表示,截至12日,衝突在加薩地區已造成1537死、6612傷,其中死亡人數有逾500名、傷者逾1644名為兒童;以色列軍方則透露,以色列方面共有1300死、3391傷,死亡人數中有222名為軍人。