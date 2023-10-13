以色列籲加薩民眾24小時內往南撤　聯合國憂將發生毀滅性人道災難

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）受到哈瑪斯突襲而進行猛烈反擊的以色列，今日向110萬名巴勒斯坦加薩地區的居民通報，要居民「在24小時內向南移動」，分析認為，這是在預告著以軍地面部隊即將攻入加薩。

聯合國透露，以色列軍隊此次的通報不僅是在警告加薩地區居民，也適用於聯合國職員，以及在聯合國所提供的避難設施避難的人。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國認為，若不是將發生會造成毀滅性的人道後果，以軍不會發出此類通知，若此類命令已確定，為避免已發生的悲劇演變成災難，聯合國呼籲撤回這一項命令。

在遭到哈瑪斯突襲後，以色列全面封鎖了加薩地區，並且已連續進行了6天的空襲報復，平民的死傷正在擴大。

聯合國人道事務協調廳（OCHA，UUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）指出，截至當地時間12日晚間11點，加薩地區難民數已達42.3萬人，在這一天就增加了8.4萬人。

OCHA表示，以色列不斷地集中轟炸，在近24小時內，人口密集地的多棟住宅都被破壞，目前為止，包含住宅在內，被炸毀的建築物已多達2835棟。

根據韓聯社，加薩地區當局表示，截至12日，衝突在加薩地區已造成1537死、6612傷，其中死亡人數有逾500名、傷者逾1644名為兒童；以色列軍方則透露，以色列方面共有1300死、3391傷，死亡人數中有222名為軍人。