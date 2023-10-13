雲門新作《波》台北首演票券完售　結合AI挑戰演出台灣巡演登場

（台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導）雲門舞集50週年，藝術總監鄭宗龍新作《波》昨（12）日台北國家戲劇院首演，台北四場開演前票券售罄，特於10月15日加開限量貴賓包廂座位，將於10月28日至11月5日至台中國家歌劇院與高雄衛武營館演出。

《波》由鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito MANABE）合作，讓舞者的身體、聲音與神經波動透過程式運算產生出無數資訊，與LED影像相互對話，將舞者的能量遞到觀眾的視野和心底。

鄭宗龍表示，「AI程式餵養不同元素，它會算出一些想不到的東西。肢體動作變成影像，會有流體的變化，機器閱讀到身體在空間上的改變，LED上會有未知的呈現，大家也或許會發現我沒發現的事。」

蔡明亮、前國藝會董事長林曼麗、雲門舞集創辦人林懷民、北美館館長王俊傑等出席昨晚首演嘉賓，作家陳德政表示「宗龍一直在超越自己，這部作品感受到他對人類生命的熱愛，尤其在這個科技主宰的時代，唯一的溝通方式就是身體；同時真鍋先生給出的音樂水準非常高，我認為《波》是近幾年表演藝術界中最好的作品之一。」

《波》透過意想不到的組合和編排方式，「舞者專注在當下的流動，去面對新接觸的挑戰；情感上越專注在身體上、越能引發出情緒和感覺，那些反應都是連結在一起的，」觀眾感受到能量、振動頻率在舞台空間中的流動。

鄭宗龍說，「在《波》之後，除了更了解AI，也學習生成式互動、影像背後的原理，對跨領域的那個世界有更多認識，我們在生活跟這些事情越來越靠近，也非常期待下次不一樣的嘗試。」

《波》於10月12日到11月5日三地演出，巡演購票詳情請見OPENTIX。