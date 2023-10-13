大苑子X乖乖聯名玩味推出「愛文芒果米乖乖」

不管你是零食控、果汁控，十月都來大苑子吧！大苑子與國民零食「乖乖」聯手打造熱情玩味，全球第一包「愛文芒果米乖乖」於大苑子門市熱烈販售中，並同時推出HPP瓶裝果汁系列「柳丁綠茶在一起」。10/1-10/31期間，天天慶祝大苑子APP會員破200萬人，用APP支付結帳消費滿200元，送大苑子最暢銷飲品之一「文山青茶」一杯。

大苑子Ｘ乖乖聯名玩味，全球第一包「愛文芒果米乖乖」獨家販售

10月經典上市的還有與乖乖聯名的「愛文芒果米乖乖」，吸睛看過來~全球首發獨家販售、全球第一包愛文芒果米乖乖，嚴選台灣在地好米及愛文芒果原汁製成，每包65元、加購價49元/1包，箱購540元/1箱(一箱12包)，藉大苑子熟悉水果特性的職人專業，與乖乖聯手打造，詮釋出愛文芒果與乖乖結合最棒的滋味！

大苑子HPP瓶裝果汁「柳丁綠茶在一起」指定門市販售中

大苑子二十年磨一劍，憑藉20年鮮果飲品經驗、打造HPP瓶裝果汁系列，10月推出全新系列「柳丁綠茶在一起」，以32%的清甜柳丁原汁佐茉莉入茶層次飄逸，經HPP超高壓滅菌技術，完整保留水果最天然的風味，並留存更多具抗氧化功能的營養素，如維生素C、酚類與花青素等，純真清揚的完美比例，一喝再喝，保證上癮！（「柳丁綠茶在一起」於全台指定門市上市，前往購買前，建議先與門市詢問）

慶祝大苑子APP會員破200萬人，用大苑子APP支付滿200元，送文山青茶

慶祝大苑子APP會員突破200萬人，10/1-10/31只要透過APP支付結帳消費滿200元，就送大苑子最暢銷飲品之一文山青茶一杯；10/31前，升級為「尊寵會員」還可獲得百元電子折價券（十元十張），再加碼送10月冬季新品「許慶良芋頭鮮奶」一杯、「許慶良紫米紅豆鮮奶」一杯（詳情請洽大苑子官網）。

大苑子APP會員級數分為黃金會員與尊寵會員，好處多多消費可各別享10%與20％點數回饋，1點折抵1元，相當每次消費每次享九折或八折的會員禮遇（回饋的點數於下次消費使用）；還沒下載APP成為會員的朋友趕緊跟上吧！