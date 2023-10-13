【2024總統台灣大選】偏藍民調：5成3支持政黨輪替、3成1贊「藍白合」以侯友宜為主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民主文教基金會今（13）日公布2024總統大選民調顯示，5成3民眾支持政黨輪替， 關於沸沸揚揚的「藍白合」若要整合成功、贏過賴清德，3成1民眾認為以國民黨的侯友宜為總統參選人，2成6則認為以民眾黨的柯文哲為主。

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2024年總統大選漸進，相較於執政黨篤定的參選人賴清德，在野的國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等人如何整合，成關注焦點。民主文教基金會委託第三方，於在2023年10月5日至10日期間，以電話訪問全國年滿 20 歲以上之民眾，共取得1075份有效樣本。該民調立場相對偏藍。

關於侯友宜、柯文哲、賴清德3位參選人中，誰最沒有能力改善貪汙腐敗的政治風氣，2成8民眾認為賴清德，1成7民眾認為是侯友宜，1成3民眾認為是柯文哲，4成民眾不知道或無意見、拒答。

3位候選人誰對兩岸和平穩定最無幫助，民調顯示3成7民眾認為是賴清德，1成5民眾選擇柯文哲，1成2民眾認為侯友宜最無幫助，3成4民眾不知道或無意見、拒答。

對於誰最無助於保障社會的公平正義，賴清德占得2成8，柯文哲占1成6，侯友宜占1成6，不知道或無意見、拒答者占3成8。

關於民進黨已經執政八年，認為應該繼續執政，還是政黨輪替， 對台灣的民主政治發展最有利？5成3認為應政黨輪替，2成4民眾認為民進黨應繼續執政，2成2不知道或無意見、拒答。

藍白合要如何整合贏過賴清德，3成1認為應以侯友宜為主，2成6認為應以柯文哲為主，3成3認為都可以，近1成認為都不行，2成9不知道或無意見、拒答。

認為國民黨和民眾黨都各自推出候選人參選到底，就是在幫助賴清德輕鬆贏得總統選舉，2成7非常同意，2成1還算同意。2成1不太同意，1成3非常不同意，1成7不知道或無意見、拒答。