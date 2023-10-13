2022年台灣人平均壽命跌破80歲 惡性腫瘤影響最明顯

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）內政部今（13）日公布「111年特定死因除外簡易生命表」， 111年國人一般平均壽命為79.84歲，如排除國內十大死因前3位的惡性腫瘤、心臟疾病及嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），平均壽命將可分別提高3.32歲、1.37歲及0.80歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計之111年國人前十大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距；兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

（圖／內政部）

內政部指出，惡性腫瘤已連續41年居國人十大死因首位，111年死亡人數為5萬1,927人，占全體死亡人數比率24.9%，若剔除惡性腫瘤死亡者之平均壽命，可提高至83.16歲。

值得注意的是，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已由101年的4.08歲緩步降至111年的3.32歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響有所下降。

（圖／內政部）

另關於111年新增之嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），居國人十大死因第3位，若排除此項死因，國人平均壽命可提高至80.64歲，增加0.80歲。

內政部進一步表示，從性別觀察各特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括：惡性腫瘤、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、肺炎、腦血管疾病、事故傷害，與慢性下呼吸道疾病；女性高於男性者包括：糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。

根據衛生福利部統計，111年國人前十大死因依序為：(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病、(3)嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、(4)肺炎、(5)腦血管疾病、(6)糖尿病、(7)高血壓性疾病、(8)事故傷害、(9)慢性下呼吸道疾病、(10)腎炎、腎病症候群及腎病變。