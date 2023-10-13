【台灣2024大選】藍白會前會14日下午在台北登場•採2對2模式溝通　親民黨宋楚瑜提3建議

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 藍白會前會將於明（14）日下午1時30分至4時30分登場，地點選在在台北福華大飯店。侯友宜競選辦公室稍早表示，雙方幕僚已於今（13）日上午至會議場地場勘，並就會議時間、形式及座位及記者會等細節進行溝通，雙方幕僚溝通順暢。

根據TVBS報導，此次會議地點選在台北福華大飯店4樓，明日大略流程為:

■13:30至13:40舉行會前共同記者會，由侯友宜競選辦公室發言人李利貞主持;

■13:45至16:20進行會議會談;

■16:30舉行會後共同記者會，由柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱主持，表定17:00結束。



藍白合進度受關注，藍營日前拋出循2對2模式溝通，派競辦執行長金溥聰、國民黨中央黨部秘書長黃健庭出面磋商。

民眾黨總統參選人柯文哲日前表示將派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商，並拋出「先辯論後民調」；柯辦也提到希望10月底完成。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞12日說，雙方除了各派2位幹部，也會各帶2位幕僚出席。另外，會前、會後共同召開聯合記者會，會中全程錄影，如果遇有爭議再公開錄影。

金溥聰黃珊珊14日會面

侯辦：討論議題不設限

媒體詢問，會談中是否會答應民眾黨比民調的主張。李利貞表示，任何主題不設限也不設前提，如果有共識與結論會在會後記者會說明。

中央社引述李利貞說，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯辦提出「藍白合會前會5點建議」給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。

此外，柯文哲12日晚間在臉書表示，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，有關社會與各界關注的在野整合，12日上午已指示幕僚盡速進行下一階段動作。

柯文哲表示，民眾黨與國民黨，以及侯友宜競選辦公室，和他們商議在14日下午見面，會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的總統參選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。

柯文哲表示，他們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。

根據中央社，國民黨總統參選人侯友宜12日針對藍白合表示，他再三提醒選辦與國民黨要釋出最大包容，如果主帥意見能契合，很多事都可談得更順，他和民眾黨總統參選人柯文哲會共同努力，「我個人一定會相忍為國」。

侯友宜: 「我個人一定會相忍為國」

侯友宜12日接受中視專訪，暢談藍白合議題。針對到底有沒有與柯文哲面對面談過藍白合，侯友宜說，他在柯文哲訪美前有聯繫上對方，相信兩人要見面不是多大困難；面對民眾對藍白合的期待，不能讓大家失望，這也是他的責任。

侯友宜說，他再三提醒選辦、也麻煩國民黨要釋出最大包容、體諒與合作誠懇，很希望短期內就有好結果，以符合人民期待，「我希望這個事情，應該會有很高的機會」，相信柯文哲也會往這個方向努力。

至於為何藍白要先透過幕僚談，而不是主帥親自談。侯友宜表示，「會啦，我們會說上話，安心，這一點我非常有信心」。幕僚會先討論雙方核心價值、內閣制、民調或辯論等細節，只要大家願意談都沒問題，且沒有所謂主戰派或鴿派，只有一派，也就是中華民國派、消滅台獨派、兩岸和平派與經濟繁榮派，「一切為國為民，而且一定要相忍為國」。

藍白合10月底前要決定?

另外，媒體報導，柯文哲競選總幹事黃珊珊說，藍白合10月底前要決定。侯友宜表示，個人意見他都尊重，大家都是一個團隊，如果主帥意見能夠契合，很多事都可以談得更順，他和柯文哲一定會共同努力，「而且我個人一定會相忍為國，為人民創造更大的安定跟福利」。

對於柯文哲堅持要辯論。侯友宜說，這些都在討論議題內，當然到最後一定會有總統辯論，所以可以先溝通兩黨合作模式，其他包括民調、辯論都是雙方坐下來才可以談的議題，「大家要互相包容、互相體諒，事情一定成」。

主持人詢問，幕僚談完後是由侯友宜還是國民黨主席朱立倫拍板定案。侯友宜表示：他會尊重朱立倫，相信朱立倫也會尊重他，他們合作不會有問題，而他自己一定會扮演最重要關鍵角色，「既然到了最後，自己當主帥，就要御駕親征，負起成敗責任，我不會把責任推給別人」，希望這個大局能完成人民期盼。

對於是否會訪問中國。侯友宜說，他每天行程很滿，沒有多少時間能到國外；現在最重要的是向人民報告他的政見、勤走地方，讓民眾多了解他。

中國對台貿易壁壘調查時間將延長至

台灣2024總統大選前一天

另外，主持人也詢問，中國對台貿易壁壘調查時間將延長至明年1月12日、也就是總統大選前一天，如果當選是否有實質解決辦法。侯友宜說，不但要直接面對，還要在平等、尊嚴與友善下好好溝通，不管是哪天要公布，台灣都要做好準備。只要他當選，會馬上重啟與中國大陸經貿、宗教、文化、陸生與陸客等交流，另包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等也要趕快坐下來談。

此外，侯友宜談到他會重啟特偵組的政見時說，他上任半年內就會成立特偵組，徹查高端、雞蛋、綠電以及各種官商勾結弊案，上任1年內就會交出各大弊案報告。且特偵組會採混合編組，減少人際關係包袱。

親民黨主席宋楚瑜對藍白合提3建議

針對藍白雙方決定14日下午進行幕僚作業討論，親民黨主席宋楚瑜13日說，他建議3個原則給在野陣營參考，分別是治國理念要一致、政黨主體要維持、分進合擊而不是分贓政治。

宋楚瑜13日透過臉書與新聞稿指出，近期在野陣營都透過喊話表示整合的條件及意願，外界總喜歡拿2004年國親合的案例來比較這次的選舉。他身為2004年國親合的當事人，也算是在野整合的老師傅，願意提供意見給在野陣營參考，希望能整合中華民國的「主流民意」。

宋楚瑜說，第1個原則是，治國理念要一致，主張要分明。治國理念包括兩岸和平、國際參與及民生優先，這3項理念必須一致，政黨才會有合作的基礎。

宋楚瑜表示，第2個原則是政黨主體要維持。每個政黨不分大小，各自平等，對話起來才會公平，在野陣營整合的規則要公開透明、公平公正、不可以耍弄假民調。

大家都講好遊戲規則，下好軍令，打起仗來才會有士氣，才不會多頭馬車，各自為政。

他說，第3個原則是分進合擊而不是分贓政治，整合要無私。此項原則是最重要的，要以「人民作主」為基礎，整合最大的力量，目前有6成民眾不滿意綠營執政，但在野各黨沒有人獨自超過6成支持率，要能整合中華民國的主流民意及有志之士，共同爭取總統勝選，讓「國會執政聯盟」最大化。