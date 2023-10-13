南韓：脫北者遭強制遣返屬實　已向中國提出嚴正質疑

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日前有消息指出，中國有600多名脫北者被強制遣返回北韓，南韓統一部今（13）日表示，此消息確認為事實。

韓聯社報導，南韓人權團體「北韓正義連帶」11日主張，先前遭中國遼寧省與吉林省扣留的600多名脫北者，於9日晚間被強制遣返北韓，透過5個不同的邊境入境北韓，當局今日確認屬實。

統一部發言人具炳衫表示，目前還無法確認當中包含多少脫北者、患者及犯人等，南韓政府對此情況感到遺憾，也已向中國嚴正提出質疑，並強調韓方立場。

具炳衫指出，政府的立場為，在任何情況下都不該違背滯留海外脫北指的自由意志，強制將其遣返北韓，違反國際規範。

亞洲經濟報導，這件事受到執政黨與在野黨的關注，最大在野黨共同民主黨質疑，總理韓悳洙9月與中國主席習近平見面時，使否為盡力阻止脫北者被強制遣返，執政黨國民力量也要求政府採取更積極行動。

駐中國大使鄭在浩對此回應，韓悳洙與習近平會面時有談及脫北者問題，但習近平主張這些「非法入境中國的北韓人並非所謂的脫北者」，中方基於國內法、國際法與人道主義處理。

然而，鄭在浩也坦言，除非脫北者提供訊息，不然無法得知脫北者的類性，「大家都知道中國的政治特性，在非常不透明的情況下，很難了解情況」。

韓聯社也提及，一名2001年逃到南韓的脫北者透露，他的表弟似乎也在遣送名單中，他在中國生活了25年，育有一女，在4月時於吉林省遭中國當局拘留。他在8日時向女兒打電話，說他即將被送回北韓，此後就再也沒消息了。