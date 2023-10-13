【以巴衝突】美國防部長也訪以色列　拜登下週提增援台灣亦涵蓋

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）以色列在與巴勒斯坦衝突中，獲得美國強力支援，白宮計畫綑綁對以國、烏克蘭與台灣的額外軍事援助，並將於下週向國會提交補充資金請求。此外，美國亦暫緩轉移給伊朗的60億美元，儘管法方稱無法證實該國支持哈瑪斯行動。

美國全力支持以方 武器援助不設限

以色列、巴勒斯坦7日爆發衝突以來， 華盛頓全力支持以方，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在台灣時間12日造訪該國特拉維夫市（Tel Aviv），表達支持與傳遞嚇阻之意，並討論進一步加強軍援等議題。將於今日訪以的美國國防部長奧斯汀則表態，美方對以國提供武器援助用於打擊哈瑪斯，且並未對使用方式設置任何條件。

計畫綑綁對以、烏、台額外軍援

拜登也計畫向國會提交一份補充資金申請，其中包括為以色列、烏克蘭、台灣以及美墨邊境安全提供資金。NBC News引述消息人士指出，拜登政府官員表示，該申請的目的是為解決以色列、烏克蘭及台灣提供額外軍事支持將對美國國防部庫存造成的壓力，要求撥款製造更多武器。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）週三談及將所有撥款綑綁的可能性，並表示正在進行積極的對話。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）對將以、烏、台三方的援助與為美墨邊境安全的提供額外資金綑綁持開放態度。然而，部分眾議院共和黨人對此表示反對。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）週四證實，拜登下週將會向國會提交補充資金請求。她並未提供更多細節。

美國凍結伊朗資金 法國稱暫無證據伊朗支持哈瑪斯

與此同時美國也宣布，作為上月與伊朗換囚條件、原定將解凍並轉移至卡達的60億美元伊朗石油營收，伊朗在短期內將無法取得，目前美國與卡達已達成共識。路透社報導，布林肯在以國向媒體表示，目前伊朗並未取得該筆資金，美方將嚴格監督確保資金用於人道主義目的，並保有凍結該筆資金的權利。

值得注意的是，儘管伊朗稱讚哈瑪斯對以色列突襲行動，但堅決否認參與其中，而法新社引述法國外交部指出，法國並無伊朗跟哈瑪斯攻擊以色列一事有關的直接線索。