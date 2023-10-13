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器官供需失衡有解？移植豬腎臟的猴子存活逾2年 研究團隊將與美國FDA合作

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/13 14:35
器官供需失衡是全球共同面對的課題，科學家認為經過基因改造的豬器官也許是最佳解方。（示意圖／pixabay）

器官供需失衡是全球共同面對的課題，科學家認為經過基因改造的豬器官也許是最佳解方。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）器官供需失衡是全球共同面對的課題！在美國每天平均有13人因為等不及腎臟移植而死亡，面對這棘手的困境，科學家認為經過基因改造的豬器官也許是最佳解方。

CNN報導，光是在美國，總計就有超過9萬人因腎功能衰竭而被列在腎臟移植等候名單中。而全球人口中，罹患腎臟問題的患者約占8%至16%，據2019年當年度統計，共造成逾25萬人死亡。

雖然血液透析（俗稱洗腎）可用來代替功能較差或喪失功能的腎臟，調節人體內血液中多餘的水分、排泄代謝廢物和調節電解質平衡等，但實際上僅能完成健康腎臟每日工作量的10%至15%，且接受透析治療的患者5年內死亡率更高達5成。

近幾年來器捐風氣雖漸有起色，但根據官方數據，在美國約有1.7億人登記為器官捐贈者，卻僅有千分之三的人在死後被判定其器官可用於移植，比例極低。

有鑑於此，科學家一直在找尋替代品，不少研究團隊則不斷針對豬隻進行實踐，旨在確認其器官可否作為替代方案，因為在解剖學上豬與人類器官相似，且豬的繁殖能力快速。

根據本週三（10/11）刊登於《自然》（Nature）期刊上的概念驗證研究，研究人員選擇了與美國女性平均體重（約68.03公斤）相近，且腎臟大小也與人類差不多的尤卡坦豬。

為了提高移植成功率，以及減少器官排斥反應，研究人員透過基因改造，培育出含有人類細胞的豬腎臟，並移植到20多隻猴子體內，其中有6隻移植未含有人類細胞的腎臟，這些猴子存活時間均未超過50天，相較之下，9隻移植了人類基因腎臟的猴子中，有5隻猴子活了1年多，另1隻活了逾2年。

根據研究分析表明，經基因改造後的單顆豬腎臟，其功能方面與人類原生的健康腎臟無差異性。此外，將豬腎臟基因改造後再移植，似乎亦是延長猴子壽命的關鍵。

eGenesis為一間致力於器官移植相關研究的新創公司，其總裁兼執行長Mike Curtis也是這篇研究的其中一名作者，他表示，該研究的作者將在未來幾個月內與美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）合作，盼為人體臨床試驗開闢條康莊大道。
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