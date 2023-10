APEC莫瑞大使訪台 AIT：談APEC及美台間非官方經濟關係

(台灣英文新聞/張雅鈞 台北綜合報導)2023年亞太經濟合作會議將於下(11)月在美國召開,美國在台協會今(13)日指出,訪台的美國APEC資深官員莫瑞,與台方討論APEC及美台間強健的非官方經濟關係等議題。

2023年亞太經濟合作會議(APEC)今年由美國主辦,於11月11日到17日在舊金山舉行,主題為「為各方打造堅韌而永續的未來」(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)。

美國在台協會(AIT)今日於新聞稿表示,APEC莫瑞(Matt Murray)大使在台灣討論了許多與亞太經濟合作會議相關的議題,包括8月在西雅圖召開的部長級會議之討論結果,該會議討論的主題涵蓋災害準備、糧食安全、衛生與經濟、能源、女性經濟參與、中小企業等議題。

AIT指出,莫瑞與台灣資深官員也討論了即將在11月於舊金山召開的亞太經濟合作會議經濟領袖週(APEC Economic Leaders’ Week)的相關議題,包括財政部長會議(Finance Ministerial Meeting)、年度部長會議(APEC Ministerial Meeting)以及亞太經濟合作經濟領袖會議(APEC Economic Leaders’ Meeting)。

莫瑞於11、12日參加於台北舉行的玉山論壇,他在開幕致詞上曾提及亞太區域、APEC的21個經濟體與美國之間密切的合作與經貿往來,相當具影響性,APEC是個促進區域自由貿易、永續發展的平台,拜登政府相當重視也希望持續加強合作。

莫瑞也提及,台灣是美國的前十大貿易夥伴之一,台灣的高科技產業也是推動世界經濟長期發展的重要一環,台灣在包括數位經濟、婦女經濟賦權等議題上都扮演了重要角色。他談到APEC「太子城願景2040」,以及近來發生的俄烏戰爭與以巴衝突,凸顯促進世界和平的重要性,強調期待看到未來台灣與APEC的合作更加深化。