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APEC莫瑞大使訪台 AIT：談APEC及美台間非官方經濟關係

莫瑞在玉山論壇提及，台灣是美國的前十大貿易夥伴之一，台灣的高科技產業也是推動世界經濟長期發展的重要一環，台灣在包括數位經濟、婦女經濟賦權等議題上都扮演了重要角色。強調期待看到未來台灣與APEC的合作更加深化。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/13 14:11
美國APEC資深官員莫瑞11日參加玉山論壇開幕式（圖／中央社）

美國APEC資深官員莫瑞11日參加玉山論壇開幕式（圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北綜合報導）2023年亞太經濟合作會議將於下（11）月在美國召開，美國在台協會今（13）日指出，訪台的美國APEC資深官員莫瑞，與台方討論APEC及美台間強健的非官方經濟關係等議題。

2023年亞太經濟合作會議（APEC）今年由美國主辦，於11月11日到17日在舊金山舉行，主題為「為各方打造堅韌而永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All

美國在台協會（AIT）今日於新聞稿表示，APEC莫瑞（Matt Murray）大使在台灣討論了許多與亞太經濟合作會議相關的議題，包括8月在西雅圖召開的部長級會議之討論結果，該會議討論的主題涵蓋災害準備、糧食安全、衛生與經濟、能源、女性經濟參與、中小企業等議題。

AIT指出，莫瑞與台灣資深官員也討論了即將在11月於舊金山召開的亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders’ Week）的相關議題，包括財政部長會議（Finance Ministerial Meeting）、年度部長會議（APEC Ministerial Meeting）以及亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’ Meeting）。

莫瑞於11、12日參加於台北舉行的玉山論壇，他在開幕致詞上曾提及亞太區域、APEC的21個經濟體與美國之間密切的合作與經貿往來，相當具影響性，APEC是個促進區域自由貿易、永續發展的平台，拜登政府相當重視也希望持續加強合作。

莫瑞也提及，台灣是美國的前十大貿易夥伴之一，台灣的高科技產業也是推動世界經濟長期發展的重要一環，台灣在包括數位經濟、婦女經濟賦權等議題上都扮演了重要角色。他談到APEC「太子城願景2040」，以及近來發生的俄烏戰爭與以巴衝突，凸顯促進世界和平的重要性，強調期待看到未來台灣與APEC的合作更加深化。
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