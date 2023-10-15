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增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

義美文教基金會鼓勵青年學子透過參與吟唱活動，增進使用本土語言風氣，紮下台灣的根本，就有機會強化台灣的主體性。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－記者
2023/10/15 15:44
「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」決賽大合照。

「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」決賽大合照。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／林靜怡 台北採訪報導）「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」今（15）日在立法院舉行決賽，立法院長游錫堃致詞時表示，1951年推行國語、禁說方言後，72年來漢詩不得進入校園，今年教育部已將台語、客語納入教育行政體系裡，也行文國立台灣圖書館培育漢詩吟唱師資。

立法院長游錫堃表示，他非常高興本活動已經邁入第三屆，幸運有大家的幫忙，無論是出錢或是出力，讓此活動得以舉辦三屆，且是越辦越好，不僅每一屆都有超過百位選手參賽，水準也跟著大幅提升，讓母語得以向下扎根，也讓台語、客語傳承下去。他並當下鼓勵參賽的學生要成為種子、還要萌芽茁壯。

游錫堃很興奮的告訴大家，教育部今年行文至國立台灣圖書館要求他們培養漢詩吟唱師資，同時自今年起，將台語、客語漢詩納入教育行政體系，培育師資教學生吟唱並於今年12月16日進行比賽，到時會有高中組、國中組、國小組，這一切都是因為有大家的努力，加上這三年給予的信心，他並向教育部長潘文忠致謝，因為他將台語、客語納入教育政策，圓了大家的夢想。

游錫堃強調，1951年推行國語、禁說方言，72年來漢詩不得進入校園。漢音是方言，在本土方言裡，台語用白話音講就是方言，所以被禁了，從1951年到2023年已72年了。

游錫堃今天也展現自己作詩和吟唱實力，當場吟唱一首自己創作〈淬鍊〉 ：「波瀾壯闊太平洋，孕育鯤瀛日月長，天屢強颱隨處虐，地常巨震瞬時殤。歷朝帝制黎民苦，兩蔣威權血淚滂，淬鍊臺人堅韌志，奮爭民主傲華疆」。

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△立法院長游錫堃與第一名林東諺同學 (國立宜蘭高級中學)合影。(照片由Taiwan News拍攝)

依據聯合國教科文組織（UNESCO）的報告，台灣的本土語言正面臨絕種危機，世代斷層現象尤為重要。教育部長潘文忠在活動手冊中表示，教育部挹注相關經費，協助學校辦理本土語言文社團或相關研習活動，期以辦理多元學習活動之方式，增進學生充分瞭解本土語文及文化內涵，提升學習成效。

文化部長史哲雖未到場，他在活動手冊中表示，未來該部將持續推動各國家語言之復振，並將透過影視、音樂、戲劇、說故事等系列文化活動，增加「台語主流化」的力道，讓學習及使用台語變成是很「潮」的事，期許此活動成為台灣詩歌文學及母語傳承向下扎根的重要管道。

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△義美文教基金會董事高志明與參賽者合照。(照片由Taiwan News拍攝)

義美文教基金會董事高志明致詞時先感謝家長和參賽選手，他表示，相信經過三年的比賽，在立法院長游錫堃、教育部及文化部的支持之下，這個活動做的比他當初想的還要好。

高志明也感到很幸運可以出生在蔣渭水先生原本大安醫院的所在地，再加上義美食品創立店址，正好是蔣渭水醫師的大安醫院原址，因為有這樣的緣份，他一直在想有什麼可以為蔣渭水先生做的，或把蔣渭水先生的作法，或留下什麼樣好的事物給台灣社會，而這段期間，他的後代蔣朝根老師給了他不少指導。

高志明覺得，蔣渭水先生一生為台灣社會打拼，所以經過這幾年，在游院長、教育部及文化部的幫忙下，社會上又有這麼多人前來參加 (漢詩吟唱賽)，他很感動，而且這三年來，每一屆是一年比一年更進步，他相信這件事可以為台灣社會留下好的傳統。最後，他並再度感謝所有的參與支持此活動的老師及長官。

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△文化部政務次長李靜慧與參賽者合影。(照片由Taiwan News拍攝)

義美文教基金會表示，「台語吟唱」承襲蔣渭水先生捍衛台灣的精神，期盼為台語漢詩吟唱藝術的推動盡一份心力，「客家語吟唱」於第二屆納入比賽中，鼓勵青年學子透過參與吟唱活動，增進使用本土語言風氣，紮下台灣的根本，就有機會強化台灣的主體性。

本屆「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」，再度吸引全國各地共100位高中職及專科學生報名參加，包括15名客語參賽者，85名台語參賽者。9月9日在宜蘭傳統藝術中心舉行複賽，從40名選手中優選20名進入決賽，並於今(15)日於立法院群賢樓九樓禮堂舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

「蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」自2021年開辦以來，獲得全國各地公私立高中職同學、師長熱情迴響，第一年的複賽選在雲林百年古厝三秀園進行、第二年選在台中霧峰林家花園、今年則選在宜蘭傳藝中心舉辦。

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△教育部長潘文忠與參賽者合影。(照片由Taiwan News拍攝)

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△立法院長游錫堃與參賽者合影。(照片由Taiwan News拍攝)

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△教育部長潘文忠與參賽者合影。(照片由Taiwan News拍攝)

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△文化部政務次長李靜慧與參賽者合影。(照片由Taiwan News拍攝)

增進使用台灣本土語言風氣！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽結果揭曉

△義美文教基金會董事高志明與參賽者合影。(照片由Taiwan News拍攝)
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